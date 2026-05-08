この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ビオトープ作りは甘くない！庭掘りで遭遇した大量のゴミと想定外のトラブル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeクリエイターの「真釣ちゃんねる」が「中古物件の庭に池掘ったらゴミが大量でもう…【ビオトープ(1)】」と題した動画を公開しました。動画では、中古物件の庭にビオトープを作るべく穴掘りに奮闘するも、予想外のトラブルに見舞われる様子が収められています。



荒れ果てた庭の片付けからスタートし、防草シートでサイズのアタリをつけて、いざスコップで掘り始めます。しかし、土が非常に硬い上に太い木の根が張り巡らされており、作業は難航。さらに掘り進めると、レンガや金属片に加え、地中から大量の空き瓶や空き缶が出土し始めます。



割れていないレトロなファンタの瓶を発見し、「ファンタ出た！」と驚く一幕も。その後も化粧品の瓶や焼肉のたれの空き容器、古い形状の空き缶などが次々と姿を現し、現場はさながら発掘調査の様相を呈します。カエルやミミズといった生き物も顔を出し、ビオトープ作りへの期待が高まる一方、過酷な作業によりぎっくり腰に。コルセットを巻いた痛々しい姿で登場し、やむなく穴掘り作業は中断となってしまいました。



動画の終盤では、掘り出した大量のゴミを水洗いして詳細を観察する様子が収められています。昭和を感じさせるレトロな瓶や缶の数々から、当時の生活の痕跡が垣間見えます。庭づくりのリアルな苦労と、地中に眠っていた意外な発見を楽しめる内容となっています。