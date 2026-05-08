株式会社焦点工房は5月8日（金）、SHOTENブランドのニコンZ用電子接点付きマウントアダプター「Eシリーズ」について、最新ファームウェアVer.1.4.2を公開した。

SHOTEN ニコンZマウントアダプターEシリーズとは

SHOTEN ニコンZマウントアダプターEシリーズは、各種交換レンズをニコンZマウントのカメラで使用するためのマウント変換アダプター。

電子接点を備えており、焦点距離や開放F値などのレンズ情報をカメラへ伝達できる。手ブレ補正やフォーカスエイド機能にも対応する。

更新内容

今回のファームウェアアップデート（Ver.1.4.2）による主な更新内容は以下の通り。

DeviceInfoファイルを追加し、付属のUSBケーブルでパソコンに接続することで、ファームウェアバージョンをPC上で確認できるようになった 一部の個体で、カメラに装着して通電しないとレンズファイル「LENS.TXT」（レンズパラメータ）が生成されない現象を改善 初期設定のレンズ情報を、使用頻度の高い50mm F1.4に変更