白石麻衣の透明感映えるピンクのセットアップ姿を披露！ニット帽をかぶり、キュートなポーズの近影に「超絶かわいい」「ピンクが爽やか」の声

【写真】ニット帽にピンクコーデ姿でお茶目なポーズを決める白石麻衣

白石麻衣が自身のInstagramを更新。ピンクのセットアップをまとった近影を公開した。

■まいやんが霜降り明星・せいやのライブにサプライズ登場！

お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、本名の石川晟也名義で開催した初の音楽ライブイベント『イニミニ』を東京・Zepp Shinjukuで開催。昼・夜の2公演行われ、夜公演のゲストとして白石が登場した。せいやと白石は、昭和歌謡のデュエットソングの定番「男と女のラブゲーム」をデュエットし、息の合ったパフォーマンスで会場を沸かせた。

本投稿は、「音楽ライブ『イニミニ』ゲストで呼んでいただきました」というコメントし、ステージ裏でのオフショットを公開。ピンクのシャツにピンクのパンツを合わせた全身ピンクコーデに茶色の大きなボンボンが付いた紫のニット帽をかぶった白石の姿が写し出されている。公開された写真は、壁を背景にした白石が右手を頭にあて、左手は下に伸ばしたお茶目なポーズを決める姿（1枚目）、せいやとお揃いのニット帽でガッツポーズを作る笑顔の2ショット（2枚目）、さらにニット帽を脱いだシニヨンヘアのバックショット（3枚目）や柔らかな表情を浮かべた横顔(4枚目）も公開した。

SNSには「ピンクが爽やか」「透明感」「ピンクも似合う！」「まいやん可愛すぎる！」「超絶かわいい」と絶賛の声が溢れていた。

■写真：ニット帽にピンクコーデ姿でお茶目なポーズを決める白石麻衣