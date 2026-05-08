元格闘家の魔裟斗、ゴルフに「めちゃくちゃハマってます」 ファンから「パンチと一緒で脱力は大切」とアドバイス
日本人として初めてK-1世界王座を獲得した元格闘家の魔裟斗（まさと）が自身のインスタグラムを更新。「皆んなでゴルフ練習からのリベラ！」と記すと、夫人で女優の矢沢心と2人の子供と一緒の写真を投稿した。
【動画】激レア！ 魔裟斗のドライバースイング
魔裟斗は1カ月ほど前、久し振りにゴルフクラブを握ったことを投稿すると、その後、友人のプロゴルファーのレッスンを受けるなど積極的に練習を重ねてきた。そして4日前には17年ぶりのラウンドを楽しみスコアは「115」だったことを明かしている。昨日もプロのレッスンを受けているなど、最近はゴルフに関わる投稿が続いており、ゴルフにすっかり夢中のようだ。この日も家族そろって練習場へ。自身のドライバーショットだけでなく、息子のショットも動画で公開。打ち終えた瞬間には、思わず「お〜！」という称賛の声も収録されていた。そして練習後はステーキの人気店へ。家族そろって楽しい一日を過ごしていた。投稿を見たファンは「めちゃくちゃハマってますね」「家族で微笑ましいです」「腹立つぐらいカッコいいわ、もーーー！」とコメント。中には「まだ手打ちですなー」「もっと脱力で飛びますよ」「パンチと一緒で脱力は大切」などのアドバイスも送られていた。元 K-1世界王座の魔裟斗がこれからゴルフでどのような進化を見せていくのか、ファンも大いに注目している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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