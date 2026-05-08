元格闘家の魔裟斗、ゴルフに「めちゃくちゃハマってます」 ファンから「パンチと一緒で脱力は大切」とアドバイス

元格闘家の魔裟斗、ゴルフに「めちゃくちゃハマってます」 ファンから「パンチと一緒で脱力は大切」とアドバイス