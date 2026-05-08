【西友の最新チラシ】湖池屋スコーンが106円！母の日におすすめの213円スイーツも《5月14日まで》

スーパーの「西友」は、2026年5月8日から14日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

お菓子やゼリーがお買い得

まずは、お買い得品「スゴ×トク」の対象商品をチェックしましょう。昨年トライアルが西友を買収したことで、一部の商品が求めやすい価格で提供されるようになりました。

記者が注目したのは"106円"の商品です。一例を紹介します。

●山崎 チョコチップスナック／スナックスティック（各5本入）

●湖池屋 スコーン やみつきバーベキュー

●カルビー 元祖たこやき亭 昔ながらのソース味

●キリン 世界のKitchenから ソルティライチ

●みなさまのお墨付き みかんゼリー／ミックスゼリー／杏仁豆腐みかん

→よりどり3点で302円

「母の日」にちょっとしたご褒美を

5月10日は「母の日」。いつも頑張っているお母さんは、甘いスイーツで癒やされてはいかが。おすすめの商品を紹介します。

●クリーム爆盛！ロールケーキ 小（213円／なくなり次第終了）

●カスタード＆ホイップシュー（213円／なくなり次第終了）

上記のスイーツは一部店舗では取り扱いがありません。

●山崎 ショコラトルテケーキ／モンブラン（各2個／各344円）

山崎のケーキは、5月10日までの販売です。

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友ユーザーはチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）