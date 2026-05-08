【NBA試合速報】2026年5月8日（金） オクラホマシティ・サンダー vs ロサンゼルス・レイカーズ
オクラホマシティ・サンダー vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2026年5月8日（金）
開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）
最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 125 - 107 ロサンゼルス・レイカーズ
NBAのオクラホマシティ・サンダー対ロサンゼルス・レイカーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。
第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし27-23で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し57-58で終了する。
第3クォーターはオクラホマシティ・サンダーが逆転し93-80で終了する。
第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び125-107で終了する。
試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は38:46出場、16得点、2アシスト、4リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-08 13:45:04 更新