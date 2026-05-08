オクラホマシティ・サンダー vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2026年5月8日（金）

開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）

最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 125 - 107 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのオクラホマシティ・サンダー対ロサンゼルス・レイカーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。

第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし27-23で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し57-58で終了する。

第3クォーターはオクラホマシティ・サンダーが逆転し93-80で終了する。

第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び125-107で終了する。

試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は38:46出場、16得点、2アシスト、4リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 13:45:04 更新