【新潟県上越市】木工体験やサウナ、キッチンカーなど勢揃い！屋外作業機械ブランド「プラウ」イベント開催



ホンダウォークが展開する屋外作業機械ブランド・プラウ(PLOW)は、5月9日(土)・10日(日)の2日間、プラウ上越店にて「春のウルトラ体験フェス プラウまつり in 上越店」を開催。

会場には、各メーカーの展示・実演コーナーをはじめ、木工体験教室、チェンソー目立て講習会、薪割り体験、溶接体験、モルック体験、サウナテント体験、キッチンカー出店など多彩なコンテンツが集結する。

野外仕事をもっと楽しく

同イベントは、草刈機、ロボット芝刈機、チェンソー、薪割り機といった春の必需品から、除雪機の早期予約、アウトドア用品など、野外仕事や暮らしを支える製品を実際に見て、触れて、体験できる。

プラウは、草刈り、芝管理、薪づくり、除雪、庭仕事、アウトドアなど、屋外での作業や暮らしを支える製品を取り扱っている。一方で、こうした製品は、カタログや画面上の情報だけでは、重さ、操作感、音、扱いやすさ、作業効率などが伝わりにくい。

今回の「春のウルトラ体験フェス プラウまつり in 上越店」では、製品をただ見るだけでなく、実際に触れ、動きを見て、使い方を知ることで、機械選びや屋外作業への不安を減らしてもらうことを目指す。

野外作業をもっと楽しくするための体験イベントとして、初心者でも安心して参加できるよう、プラウスタッフやメーカー担当者が会場で製品選びや使い方をサポートしてくれる。

メーカー担当者と直接話せるチャンス

同イベント期間中は、複数のメーカーがプラウ上越店に集まり、最新機器の展示や実演、製品相談を行う。草刈機、ロボット芝刈機、チェンソー、耕うん機、バッテリーツール、除雪機、ラジコン草刈機、アウトドア用品など、幅広いジャンルの製品を一度に見比べることができる。



また、ホンダウォークが日本総代理店を務め、プラウが販売を手掛けるロボット芝刈機SUNSEEKER Elite Xシリーズ(サンシーカー)も実演予定。

普段店頭では確認しきれない製品の違いや、作業環境に合わせた選び方について、メーカー担当者やプラウスタッフに直接相談できる。

特に、これから草刈りシーズンを迎える人、冬に向けて早めに除雪機を検討したい人、チェンソーやバッテリー機器の導入を考えている人にとって、実物を見ながら相談できる貴重な2日間になるだろう。

家族で楽しめる体験コンテンツも

「春のウルトラ体験フェス プラウまつり in 上越店」では、機械の展示や商談だけでなく、家族で楽しめる体験コンテンツや実用的な講習会も多数用意。



木工体験教室では、木に触れながらものづくりの楽しさを体験できる。またチェンソー目立て講習会では、道具を長く安全に使うためのメンテナンス方法を学べる。

そのほか、薪割り体験、溶接体験、モルック体験、サウナテント体験など、普段なかなか体験できない内容を通じて、野外仕事やアウトドアの楽しさを身近に感じられるだろう。

子ども連れの家族から、これから道具を使い始めたい人、すでに機械を使っている人まで、幅広く楽しめる内容になっている。

キッチンカーや来店記念企画も実施



会場には、さまざまなキッチンカーも出店予定。また、来店記念プレゼント、ガラポン抽選会、じゃんけん大会、アウトレット特売会、タイムセールなど、買い物や体験以外にも楽しめる企画を実施する。

会場のプラウ上越店に加え、近隣の上越パティオ住宅公園でも関連コンテンツを展開し、地域の人たちが一日楽しめるイベントを目指す。

なお、プラウは「使う前の安心」と「使った後のサポート」を大切にし、製品販売にとどまらず、利用者の野外仕事を長く支えるサポートを行っている。同イベントを通じて、地域の人たちに「見て、触れて、相談できる場所」として、プラウのことを知ってほしいという。

プラウ上越店店長・武藤さんは、「カタログだと『私でも持てる？』『音はうるさい？』と不安ですよね。だからこそ、実際に触ってしっかり試せる『春のウルトラ体験フェス プラウまつり in 上越店』を開催いたします！当日はメーカーの方に直接質問できるチャンスです。本格的な機械選びだけでなく、薪割り体験や美味しいキッチンカーもご用意しました。『売る前も売った後も安心！』のプラウ上越店へ、ぜひご家族で遊びにいらしてください！」とコメント。

見て、触れて、体験できる「春のウルトラ体験フェス プラウまつり in 上越店」を訪れてみては。

■春のウルトラ体験フェス プラウまつり in 上越店

開催日時：5月9日(土)・10日(日)10:00〜16:00

会場：プラウ上越店※営業は両日18:00まで

所在地：新潟県上越市富岡256-2 上越ウイングマーケット内

詳細ページ：https://plow-power.com/event/event-95560

(さえきそうすけ)