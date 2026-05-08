浅野撚糸は、北陸復興を支援する富山の五洲薬品と提携し、特許技術を用いたタオルとロングセラー入浴剤「パパヤ桃源」の数量限定セットを発売した。

パパヤ桃源＜洗＞タオルセット

浅野撚糸では福島復興を応援している。今回発売する同商品は、北陸復興を支援する富山の五洲薬品とのコラボ商品で、世界初の撚糸技術「スーパーZERO」を活用し、肌へのやさしさを追求したタオルと、五洲薬品のロングセラー入浴剤「パパヤ桃源」がセットになっている。

ラインナップは2種類。「パパヤ桃源＜洗＞タオルセット」(3,300円)には、摩擦ストレスを抑えた綿100%のボディタオルとパパヤ桃源2種(ジャスミンの香り・ユズの香り)、石鹸付き。

「パパヤ桃源＜拭＞タオルセット」(2,200円)には、驚きの吸水性と通気性を誇るフェイスタオルとパパヤ桃源4種(はっかの香り・ユズの香り・森林の香り・ジャスミンの香り)が含まれる。

パパヤ桃源＜拭＞タオルセット

同商品は東京・南青山の直営店および公式オンラインストアで購入できる。昭和レトロな世界観を表現した同商品は、母の日や父の日の贈り物、自分へのご褒美にもぴったりとのこと。