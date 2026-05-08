福島復興と北陸復興を支援する企業がコラボしたタオルと入浴剤のセット発売
浅野撚糸は、北陸復興を支援する富山の五洲薬品と提携し、特許技術を用いたタオルとロングセラー入浴剤「パパヤ桃源」の数量限定セットを発売した。
パパヤ桃源＜洗＞タオルセット
浅野撚糸では福島復興を応援している。今回発売する同商品は、北陸復興を支援する富山の五洲薬品とのコラボ商品で、世界初の撚糸技術「スーパーZERO」を活用し、肌へのやさしさを追求したタオルと、五洲薬品のロングセラー入浴剤「パパヤ桃源」がセットになっている。
ラインナップは2種類。「パパヤ桃源＜洗＞タオルセット」(3,300円)には、摩擦ストレスを抑えた綿100%のボディタオルとパパヤ桃源2種(ジャスミンの香り・ユズの香り)、石鹸付き。
「パパヤ桃源＜拭＞タオルセット」(2,200円)には、驚きの吸水性と通気性を誇るフェイスタオルとパパヤ桃源4種(はっかの香り・ユズの香り・森林の香り・ジャスミンの香り)が含まれる。
パパヤ桃源＜拭＞タオルセット
同商品は東京・南青山の直営店および公式オンラインストアで購入できる。昭和レトロな世界観を表現した同商品は、母の日や父の日の贈り物、自分へのご褒美にもぴったりとのこと。
パパヤ桃源＜洗＞タオルセット
浅野撚糸では福島復興を応援している。今回発売する同商品は、北陸復興を支援する富山の五洲薬品とのコラボ商品で、世界初の撚糸技術「スーパーZERO」を活用し、肌へのやさしさを追求したタオルと、五洲薬品のロングセラー入浴剤「パパヤ桃源」がセットになっている。
「パパヤ桃源＜拭＞タオルセット」(2,200円)には、驚きの吸水性と通気性を誇るフェイスタオルとパパヤ桃源4種(はっかの香り・ユズの香り・森林の香り・ジャスミンの香り)が含まれる。
パパヤ桃源＜拭＞タオルセット
同商品は東京・南青山の直営店および公式オンラインストアで購入できる。昭和レトロな世界観を表現した同商品は、母の日や父の日の贈り物、自分へのご褒美にもぴったりとのこと。