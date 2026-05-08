旧車装備あるある、『ドリンクホルダーが欲しい』

こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第14回は、再び車内の話題。『ドリンクホルダー』について書くことにしましょう。

【画像】旧車のドリンクホルダーどうする？ B11型日産サニーカリフォルニアの場合 全8枚

今や軽自動車や商用バン、トラックでもほぼ標準装備となったドリンクホルダー。国産車で採用がはじまったのは1980年代末頃で、それ以降は急速に広まりました。ダッシュボードのセンター下部に置かれ、引き出して使用するタイプが多く見られましたね。



ドリンクホルダーの話ですが、画像が地味になるので外観写真を（笑）。 遠藤イヅル

その後も進化が進み、シフトノブ周辺、前席シート間、センターコンソール、ドアポケットやアームレストなどに備わるように。現在では500mLのペットボトルだけでなく、500mLの四角い紙パック、コンビニやコーヒーショップの紙コップまで対応できるようになっています。

一方でドリンクホルダーがないクルマはどうしていたのかというと、もちろん『後付け』。初めてカー用品として市場に現れたのは、1970年代末だったといいます。

そして今も、カー用品店では数多くの後付けドリンクホルダーが販売中。最新のトレンドは、空調吹き出し取り付け型＋ドリンクの前にスマートフォンを同時にセットできるタイプのようです。

1980年代前半の雰囲気は壊したくない

1981年から1985年に販売されたB11型サニーには、むろんドリンクホルダーなど備わっておりません。

当時はペットボトルも存在せず、自販機で売られていたのは細い250mL缶がメイン。その頃出現した『だるま瓶』と呼ばれる300mLボトルも懐かしいですね。ドライブで活躍したのはやはり魔法瓶でしょうか。



B11型サニーの、1980年代前半の雰囲気が色濃い内装。現代風のドリンクホルダーを付けたくないのです。なおこちらは前期型です。 日産自動車

当時の後付けカップホルダーといえば、ドアトリムと窓の間に引っ掛ける折りたたみ式、ダッシュボードに置くタイプが主流でした。1990年頃になると、吹き出し口のルーバーに取り付ける製品が販売されます。

と、前置きが長くなりましたが、手元にやってきた我がサニーにもドリンクホルダーはどうしても欲しいところでした。しかし現代のアイテムを付けると、元設計1970年代、生産1980年代前半という好ましい内装の雰囲気を壊しかねないのです。

しかも前述の引っ掛け式は窓ガラスに傷がつきそうなのが気になるうえに、手回しのウィンドウレギュレーターとも干渉します。

一方のエアコン吹き出し口には、既にスマートフォンホルダーを装備。酷暑でエアコンの効きが足りない現状では、これ以上吹き出し口を塞ぎたくないと思いました。そもそもB11型サニーにはあまり似合わない、という妙なコダワリもあります。

そして、ご存知の方も多いと思うのですが、この頃の日産車はルーバーがすぐ折れてしまうのです（涙）。

試行錯誤で、とりあえずの不満なし？

そこで、ダッシュボード上がフラットなのを生かして、置き型ドリンクホルダーを設置しました。選んだのは、懐かしのスプリング型です。

ところがこれまた一筋縄ではいかない。すぐに迫る窓ガラスのせいで、500mLのペットボトルが入らないのです。



現状の最終形態。オーディオは音量ダイヤルを押してチューナーをオンオフする操作しかしないので、使い勝手に不満はないのですが……。 遠藤イヅル

困ったな……ということで、引っ掛け式をダッシュボードのどこかに移設できないかと考えました。

でもそれがなかなか見つかりません。苦肉の策として、ダッシュボード下部に吊るされたカーオーディオのブラケットとオーディオ本体の隙間に金具を曲げて差し込み、下側をシフトレバーのカバーに強力な両面テープで接着することに。

ブラケットの取り付けは丈夫で、かつ金具は抜けないような曲げ加工をしたので、重たいペットボトルを置いても、走行中に外れることはありません。

しかしまだ問題が……。

今度はコーヒーショップのLサイズ以上のカップが、リングに阻まれて下まで入らない！ これでは運転中に倒れてしまって危険です。

そのため『コンビニコーヒーも置ける』というSEIWAのドアトリムカップホルダー『W895』を再装着。これで、とりあえずの不満はなくなりました。

とはいえ、どうもイレギュラー感は否めず。ほかに雰囲気を壊さず、機能的なドリンクホルダーはないものか、と引き続き思考を巡らせています。

次回は、これまたボロボロだったステアリングホイールについて記します。

（当連載は不定期掲載ですが、主に金曜日お昼頃に公開予定となります）