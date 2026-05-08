ゴールデンウィークに寄りたい「北陸自動車道のPA・SA」ランキング！ 2位「米山サービスエリア」、1位は？
家族や友人と過ごす連休のドライブは、移動中の満足度が旅全体の印象を大きく変えるものです。広々とした公園が併設されていたり、ご当地感溢れるお土産が充実していたりと、大人も子どもも心からリラックスできる場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、高速道路のPA・SAに関するアンケートを実施しました。その中から、ゴールデンウィークに寄りたい「北陸自動車道のPA・SA」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本海を一望できる高台にあり、サービスエリアとは思えないほどの絶景が広がるからです。ゴールデンウィークの時期は空気も澄んでいて、海と空のコントラストがより綺麗に見えるからです。ドライブの途中で立ち寄るだけで旅感が一気に高まり、しっかりリフレッシュできる場所だと感じるからです」（20代女性／滋賀県）、「夕陽が綺麗でみてみたいなと思ったのと、サバサンドが好きだからです！」（30代男性／東京都）、「日本海と佐渡島を眺めながら、ご飯を食べたり休憩したりできるので」（50代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは「目の前に広がる富山湾の絶景を眺めることができ、天気が良ければ立山連峰まで見渡せる贅沢なロケーションが気に入っています。日本海側の新鮮な海の幸を使ったフードコートのメニューが豊富で、特に白えびを使った料理はここに来たら絶対に外せません。旅の途中で海風を感じながら一息つける場所として、北陸方面へ向かう際には必ず立ち寄りたいスポットです」（30代男性／神奈川県）、「日本海を望める立地で景色が良く、ドライブの途中でリフレッシュできる開放感のある雰囲気に魅力を感じたため」（40代女性／愛知県）、「海が見えるサービスエリアで、『白えびかき揚げうどん』が美味しくて人気で寄りたいです」（50代女性／広島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、高速道路のPA・SAに関するアンケートを実施しました。その中から、ゴールデンウィークに寄りたい「北陸自動車道のPA・SA」ランキングの結果をご紹介します。
2位：米山サービスエリア（58票）新潟県柏崎市に位置する米山サービスエリア。最大の魅力は、日本海を一望できる絶好のロケーションです。天気の良い日には、青い海と空が広がるパノラマビューを楽しめるほか、夕暮れ時には美しい夕日が水平線に沈む様子を眺めることができ、長旅の疲れを癒やすリフレッシュスポットとして絶大な支持を集めています。
回答者からは「日本海を一望できる高台にあり、サービスエリアとは思えないほどの絶景が広がるからです。ゴールデンウィークの時期は空気も澄んでいて、海と空のコントラストがより綺麗に見えるからです。ドライブの途中で立ち寄るだけで旅感が一気に高まり、しっかりリフレッシュできる場所だと感じるからです」（20代女性／滋賀県）、「夕陽が綺麗でみてみたいなと思ったのと、サバサンドが好きだからです！」（30代男性／東京都）、「日本海と佐渡島を眺めながら、ご飯を食べたり休憩したりできるので」（50代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：有磯海サービスエリア（61票）富山県に位置する有磯海（ありそうみ）サービスエリアが1位。日本海を見渡す「恋人の聖地」としての絶景に加え、富山湾の宝石「白えび」を贅沢に使った天丼や、地元の「キトキト（新鮮）」な海鮮料理が人気です。北陸の味覚とロケーションを同時に楽しめる、GWのドライブには欠かせない休憩スポットです。
回答者からは「目の前に広がる富山湾の絶景を眺めることができ、天気が良ければ立山連峰まで見渡せる贅沢なロケーションが気に入っています。日本海側の新鮮な海の幸を使ったフードコートのメニューが豊富で、特に白えびを使った料理はここに来たら絶対に外せません。旅の途中で海風を感じながら一息つける場所として、北陸方面へ向かう際には必ず立ち寄りたいスポットです」（30代男性／神奈川県）、「日本海を望める立地で景色が良く、ドライブの途中でリフレッシュできる開放感のある雰囲気に魅力を感じたため」（40代女性／愛知県）、「海が見えるサービスエリアで、『白えびかき揚げうどん』が美味しくて人気で寄りたいです」（50代女性／広島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)