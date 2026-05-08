Snow Man9人がシックな“大人スーツ”で華やかに並ぶ！「めめがいる！」「全員ビジュ爆発してる」「やっぱり9人は最高で最強」と反響。ラウールは脚長ソロショットも披露

【写真＆動画】Snow Man9人揃った『STAR』オフショット／出演前のコメント動画／4月30日出演時のオフショット

Snow Manが5月7日放送の『STAR』（フジテレビ系）に出演。「オドロウゼ！」をパフォーマンスした。

Snow Manは『STAR』に2週連続で出演。4月30日の放送では、目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』主題歌「BANG!!」をテレビ初披露した。

■Snow Man、『STAR』で「オドロウゼ！」を披露

Snow Manの公式Xでは、「STAR ありがとうございました」というコメントとともに、番組ロゴを前に並ぶメンバー9人の集合ショットが公開された。

グリーンの背景にオレンジのセットが映える空間で、メンバーはそれぞれ落ち着いた色味のスーツスタイルを披露。

佐久間大介、深澤辰哉、阿部亮平が番組の星をモチーフにした黄色いキャラクター“ほしの”を持ち、他のメンバーもサムズアップやピースをして笑顔を浮かべている。

また、Instagramのストーリーズでは、メンバーがぎゅっと集まった自撮りショットも公開された。

Snow Manのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/snowman.official.9/

■ラウールはソロショットで抜群のスタイルを披露

さらに、ラウールも自身のInstagramのストーリーズでオフショットを公開。グレーのダブルジャケットに淡いピンクのシャツを合わせたスタイルで、番組ロゴを前に立ち、片手を腰に添えながら脚をクロスさせたポーズを披露している。

「#肌着」のハッシュタグが添えられている通り、ベージュのインナーがのぞくユニークな投稿だ。

ラウールのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/raul_official_sn/

ファンからは「めめがいる！」「9人揃ってるのうれしい」「ラウの#肌着めっちゃ笑った」「ラウール脚長すぎる」「わちゃわちゃ感が最高」「パフォーマンス最高だった」「やっぱり9人は最高で最強」「全員ビジュ爆発してる」「多幸感ハンパない」といった声が寄せられている。

■『STAR』出演前のコメント動画

■4月30日出演時の『STAR』オフショット

Snow Man

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