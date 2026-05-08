有名な観光地やテーマパークへの旅行。それで残るのは最高の思い出、映える写真─だけではなく、逆に「もう二度と……」と思わせられることも。10代から80代の男女1000人に聞いた、「行かなきゃよかった」観光地・テーマパークは？

【結果一覧】「行かなきゃよかった」観光地、1位は“人間地獄”

没入させてくれない映画系テーマパーク

10位から発表！

10位 はりまや橋

高知の有名観光スポット。正式には播磨屋橋。『よさこい節』やペギー葉山など、歌われることも多い橋だ。

「有名な観光地だと思ったけど、街中の現代的な橋だった」（51歳・女性）、「もっと立派な橋を想像していたからちゃちで現代風でがっかり」（55歳・女性）。江戸時代に架橋された“本物”は、現在はコンクリート製。観光向けに縮小して復元された橋に多くの人が落胆している。

9位 志摩スペイン村

三重県志摩市にある、スペインの街並みを再現したテーマパーク。

「二番煎じの小規模版。食事がおいしくない」（66歳・女性）、「入場料が高い」（19歳・男性）。価格と体験のバランスに厳しい目が向けられた。

8位 鎌倉

「行ってよかった」10位。理由はとにかく“人”だ。

「あまりにも人が多すぎてイメージと違った」（56歳・男性）、「オーバーツーリズムを実感した」（45歳・男性）、「車で行くには最悪。渋滞に巻き込まれるのが大好きな人向けの場所（笑）」（58歳・男性）。

古都の風情を楽しむどころではない、という切実な声。

7位 ハウステンボス

「行ってよかった」3位。そちらでは“すいている”が武器になった一方で……。

「遠いわりにはアトラクションがショボい」（61歳・男性）、「心に残るほどのエンタメがなかった」（61歳・男性）、「夜景を見に行ったが、夜以外やることがなかった」（29歳・女性）。すいているのは、どうやら理由が……。

6位 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「行ってよかった」2位。近年は海外ものだけでなく、任天堂エリアなど日本発のコンテンツも拡充しているが……。

「日本のキャラが入ってから、オタクの高級遊園地になった」（52歳・男性）、「6歳の子どもですら途中で『お母さん、もう帰ろう』と飽きていた」（53歳・女性）。運営的には推しポイントだろうが、VRアトラクションによる“酔い”の問題も複数指摘された。「外に高速道路が見えるので没入感がそがれる」（47歳・男性）というテーマパークとしてはツラい声も。

現代観光の最大懸念、オーバーツーリズム

トップ5は！？

5位 横浜中華街

「行ってよかった」では“横浜”として評価されたが、こちらでは中華街がピンポイントでやり玉に。

「観光価格で高い。味はそれほどでもなかった」（59歳・女性）、「思ったよりこぢんまり。客引きも多くて落ち着かなかった」（57歳・男性）、「外国人が多すぎて人を見るだけで疲れたし、それほどおいしくもなかった」（64歳・女性）、「差別化要素が意外に少ない」（48歳・女性）。確かに“本格中華”はさまざまなところで食べられる……。

4位 鳥取砂丘

鳥取市にある、日本最大級の砂丘。国の天然記念物にして山陰を代表する観光名所。

「ただの砂山だったのでがっかりしました」（79歳・女性）、「文字どおり砂しかないうえに、風の強い日はただただ砂が舞うだけ」（59歳・女性）、「周辺にここ以外観光地がないうえに、ここはここでただの砂」（45歳・男性）。理由は“砂しかない”以上─。

3位 お台場

東京湾岸の大型商業・エンターテインメントエリア。フジテレビ本社やレインボーブリッジで知られる。

「海といっても別にきれいでもない東京湾だし、海っぽい雰囲気も味わえない」（16歳・女性）、「観光名所もなければ、フジテレビの社屋だけ」（81歳・男性）、「有名な場所のわりには飲食店が少なく、洋服屋や量販店はどこにでもあるようなチェーン店ばかり」（48歳・女性）、「地元やネットでも買えるものが多かった」（57歳・女性）。“レインボーブリッジを封鎖”しても観光客は困らないかもしれない。

2位 札幌市時計台

札幌市中心部に立つ、国の重要文化財。正式名称は「旧札幌農学校演武場」。横浜中華街と同様に、“札幌”ではなく時計台がピンポイントで票を集めた。

「想像していたよりずっと小ぶりで都会の中で情緒もなかった」（71歳・男性）、「北海道はどこに行っても何を食べても素晴らしいのですが、絵葉書のイメージで時計台のスケールを勘違いしていたのかがっかり」（76歳・女性）、「ビルの谷間にあり、事前に見ていた写真と違いすぎた」（68歳・男性）。そして「ウワサどおり、残念でした（笑）」（62歳・女性）。“がっかり名所”としてもよく知られており、ある意味イメージどおり？

1位 京都

「行ってよかった」6位はこちらで堂々の1位。原因は近年日本が抱える問題で……。

「人間地獄。神社仏閣ではなく人を見に行っているようでした」（66歳・男性）、「外国人が多く落ち着かない」（62歳・男性）、「ここは日本かと疑うほど外国人が多い。うるさくて、食事のマナーが悪くて……」（78歳・男性）。

日本におけるオーバーツーリズムの代表となる地。一方で「修学旅行で。もう少し大人になってからかなと」（17歳・女性）という声も。

最後に。「行かなきゃよかった」の回答として最も多かったのは、「なし」。

「期待はずれの観光地はなく、どこもそれなりの良さを感じられる。観光地の当事者、関係者のさまざまな努力を考えれば、たとえ小さな良さであってもそれで良いと思います」（72歳・男性）

旅行者にとっても、観光業に従事する方々にとっても良い大型連休を─。

「行ってよかった」観光地ランキングTOP10はこちら

※インターネットアンケートサイト「Freeasy」にて4月中旬、全国の15歳以上の男女1000人を対象に自由回答で実施。