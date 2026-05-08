『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月8日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 「サイリウムは、多くの自治体では可燃ごみです（不燃の地域あり）」「 再生できないので、プラスチック資源ではないですよ〜」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、イベント会場などで用いる使い捨ての光る棒『サイリウムライト』の画像を添えて「サイリウムは、多くの自治体では可燃ごみです（不燃の地域あり）」と投稿。









「蛍光液と微量のガラスが入っているので、中身を出そうとすると怪我をする恐れがありますので、そのまま可燃ごみに出してください。」「再生できないので、プラスチック資源ではないですよ〜。」と呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。



※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】