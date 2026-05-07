「外国人と口論」との証言も。夜の名古屋・栄で男性が刺されました。

【写真を見る】名古屋･栄で会社員の18歳男性が刺される ｢外国人と口論｣との証言も… 午後10時過ぎに｢友人が刃物で刺された｣と通報

（田中希宜記者）

「5月6日の夜、人通りの多いプリンセス大通りの駐車場で、18歳の男性が男2人に刺されたということです。辺りは今も広範囲に血が残っています」

警察によりますと、5月6日午後10時過ぎ中区栄3丁目の駐車場で「友人が刃物で刺された」などと通報がありました。

「言い合いになって、隠し持っていたナイフで…」との証言も

警察官が駆け付けると、岐阜県各務原市に住む会社員の18歳の男性が、ほほや鼻から血を流しているのが見つかりました。

男性は病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。

（近くで働く人）

「外国人と日本人の男の子が言い合いになっていて、外国人が逆ギレして隠し持っていたナイフで刺した」



男性を襲ったのは上下黒い服を着た男2人とみられ、警察が殺人未遂事件として逃げた男らの行方を追っています。