俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が6日、Instagramを更新。「夢月さんにメイクしてもらった」とつづった最新ショットを投稿し、反響が寄せられている。

【映像】“10kg減”本田望結の最新ショット（複数カット）

これまでもInstagramで、真っ赤なドレスをまとったスタイル際立つ装いや、お酒をたしなむプライベート動画など、さまざまな表情を見せてきた本田。21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿では、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化についても明かし、話題となっていた。

メイク後の最新ショットに反響

2026年5月6日の投稿では、「夢月さんにメイクしてもらった」と、プロのメイクに感激した様子をつづり、おしとやかで大人びた印象の最新ショットを公開。カメラに向かいほほえむ大人の魅力にファンからは、「ダントツ超絶はちゃめちゃきれい！」「顔がシュッと美しいよ！」「メイクさんでこんな変わるのすごい」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）