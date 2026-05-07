

「SONGS ゴダイゴ」スタジオトークの模様

「SONGS ゴダイゴ」が、NHK総合で5月14日午後10時から放送される。盟友Charが明かす秘蔵エピソード、亀田誠治が音楽の秘密を解剖。また、ゴダイゴをリスペクトするJUJUも登場し、SPコラボも実施。

【写真】「SONGS ゴダイゴ」場面カット

今年デビュー50周年を迎えたゴダイゴが19年ぶりに「SONGS」に登場。1976年に「僕のサラダガール」でデビュー以来、幾度かの活動休止を挟みつつ2006年には「恒久的な再始動」を宣言、ついに今年デビュー50周年を迎えたゴダイゴ。番組では貴重なアーカイブ映像とともに、同じ年にレコードデビューしたロックレジェンド・Charの証言でその軌跡を振り返る。さらに少年時代にゴダイゴと出会い、その音楽に魅了され続けてきた音楽プロデューサー・亀田誠治が“洋楽”をキーワードに徹底分析。彼らが当時のシーンにいかに大きな影響を与えたのか、その真価を紐解いていく。

番組責任者・大泉洋とのスタジオトークでは、ゴダイゴをリスペストし、楽曲カバーをした経験もあるJUJUも“ラバーゲスト”として出演。JUJU が今も鮮明に覚えているというゴダイゴとの最初の出会いに大泉とメンバーも大爆笑！さらに制作時間がわずか12時間しかなかったという代表曲「銀河鉄道999」の誕生秘話や、6万人の観衆を集めたことで伝説となったネパールでの野外コンサートの舞台裏など、メンバーが明かす秘蔵エピソードとともにお伝えする。

スタジオパフォーマンスでは、代表曲「銀河鉄道999」はもちろん、大ヒットドラマの主題歌を詰め込んだ「西遊記」メドレーをお届けする。中でも「モンキー・マジック」ではJUJUも参加、SPコラボが実現。さらにこれまでも昭和歌謡やJAZZなど様々なカバー曲を披露してきたJUJUは、ゴダイゴの楽曲にも大きな影響を与えた1970年代の洋楽からエルトン・ジョンの「Your Song」を披露。ゴダイゴのメンバーとエルトン・ジョンには意外な接点も...!?

デビュー50周年のゴダイゴ時代を彩った音楽とともにその歩みを紐解く永久保存版の45分。

「SONGS ゴダイゴ」放送予定

【放送】5月14日（木）午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞【再放送】5月19日（火）午前0時35分〜1時20分 ＜総合＞ ※月曜深夜【出演】 ゴダイゴ JUJU（ラバーゲスト） 大泉洋【インタビュー出演】 Char 亀田誠治【歌唱曲】「銀河鉄道999」「『西遊記』SPメドレー（ガンダーラ〜ホーリー＆ブライト〜モンキー・マジック）」「Your Song（エルトン・ジョン）／JUJU」