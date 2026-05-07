仲良し5人組がやりたいことやりたい放題に発信するチャンネル『あんぷろ』をご紹介します。

仲良し5人組がやりたいことやりたい放題『あんぷろ』

今週のピックアップ

『【KING】 満を持した《 初 実 写 》【あんぷろ】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

あんぷろさん：「仲良し5人がやりたいことやり放題チャンネルの『あんぷろ』です。男女5人グループでやっています。2023年の4月16日から活動を開始して、4月で3周年を迎えました。まだまだ新人なので、今から見始めても古参を名乗れます！ 」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

あんぷろさん：「最初は『全員前世が伝説』みたいな設定で、VTuber的なメタの要素じゃなくて『前世がゴブリンのおじさん』『インキュバス』『ヴァンパイア』みたいな変な設定があったんです。でも、最近は活かしきれてなくて、設定を薄めて丸くなってきました。今は普通のVTuberみたいに振る舞っています。

完全に深夜のテンションとノリで、何でもない平日の深夜に4、5人でDiscordのボイスチャットに集まってゲームをして遊んでいたんです。そこで『予算ゼロでYouTubeの活動を始めてみたら面白そうじゃない？ 』と雑談のノリで話しかけたら、思いのほかみんな乗ってきてくれて今に至る感じです」

――おすすめの動画は何ですか？

あんぷろさん：「満を持して投稿した初実写の動画ですね。去年のエイプリルフールのネタ動画として制作しました。最近は、顔出しをする歌い手さんや、2.5次元と言われるVTuberの方も多いと思います。あんぷろは実際に実写をやる予定はないのですが、『実写』という言葉で視聴者さんを釣ってみようかなと。昔はそうでもなかったのに、今はインターネットで活動する人間でもリアルの見た目の努力が求められる時代になってきているので、それに対するアンチテーゼ的な作品になっています。『デブカリ』という、おデブな人をレンタルできるサービスでお借りしました。

最初は美男美女のコスプレイヤーさんに頼もうかと思っていたんですが『いや、インターネットで「面白い」といったらこうでしょう！』という提案があって、デブカリを利用しました。撮影でこだわったのは、とにかく『低コスト感』を出すことです。ウィッグも買ったまま切ったり整えたりせず、服もAmazonで買ったそれっぽい色のものを着て、お金がかかってない感じを出しました。ただ、お借りした方のサイズが大きすぎて、Amazonで売っている服のサイズが全然対応していなくて、結局選択肢がかなり狭まってしまったのは裏話ですね」

【KING】 満を持した《 初 実 写 》【あんぷろ】

https://www.youtube.com/watch?v=XTcQvvMx2Go



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

あんぷろさん：「5月5日に秋葉原でリアルイベントをやりました！ 主に歌ったり、たまに喋ったり、最後には私物のプレゼント企画などもありました。ぜひ、また機会があれば遊びに来てください！」

深夜のテンションから生まれ、予想の斜め上をいく企画でやりたいことをやりたい放題に発信し続ける仲良し5人組グループ『あんぷろ』の今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『あんぷろ』

https://www.youtube.com/@unplo_official

Xのアカウント『あんぷろ✦ 5/5(火)リアイベ開催 ✦』

https://x.com/unplo_official

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島