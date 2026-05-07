デビュー５周年・なにわ男子「Venue101」スピンオフ特番に登場 西畑大吾「成長を味わっていただければ」
「Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL」キービジュアル
「Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL」が、5月16日23時からNHK総合で放送される。
Venue101 は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stからお届けする音楽番組。そのスピンオフ特番が Venue101 Presents。今回は、なにわ男子が登場する。
2021年「初心 LOVE」で鮮烈なデビューを果たし一躍国民的人気グループに。翌2022年には紅白歌合戦に初出場！その後もバラエティ・ドラマ・ＣＭ・ライブと目まぐるしい活躍を続け、今年開催した初のドーム公演では全8公演で38万を動員しその人気の高さを裏付けた。
2026年の今年、デビューから5周年を迎える節目の年に、そんな彼らの最新曲から代表曲、番組だけのSPメドレーでこの5年を網羅した、ライブ特番を101stで実施。なにわ男子の魅力が詰まったベストLIVE を101stでオーディエンスを入れて、彼らのライブの楽しく・熱い雰囲気そのままにお届けする。
さらに、トークコーナーではファンの皆さんからの質問にメンバーが答える企画も！番組ＨＰから質問を募集開始。そして番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画なども配信。