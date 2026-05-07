

「Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL」キービジュアル

「Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL」が、5月16日23時からNHK総合で放送される。

Venue101 は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stからお届けする音楽番組。そのスピンオフ特番が Venue101 Presents。今回は、なにわ男子が登場する。

2021年「初心 LOVE」で鮮烈なデビューを果たし一躍国民的人気グループに。翌2022年には紅白歌合戦に初出場！その後もバラエティ・ドラマ・ＣＭ・ライブと目まぐるしい活躍を続け、今年開催した初のドーム公演では全8公演で38万を動員しその人気の高さを裏付けた。

2026年の今年、デビューから5周年を迎える節目の年に、そんな彼らの最新曲から代表曲、番組だけのSPメドレーでこの5年を網羅した、ライブ特番を101stで実施。なにわ男子の魅力が詰まったベストLIVE を101stでオーディエンスを入れて、彼らのライブの楽しく・熱い雰囲気そのままにお届けする。

さらに、トークコーナーではファンの皆さんからの質問にメンバーが答える企画も！番組ＨＰから質問を募集開始。そして番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画なども配信。

なにわ男子 西畑大吾 メッセージ

番組情報

30分まるまるなにわ男子スペシャル!!!!!!!本当に嬉しいです！ありがとうございます！最新曲から懐かしの曲も披露させていただき、なにわ男子の魅力と成長を味わっていただければと思います。ぜひ、お楽しみください！Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL【放送予定】2026年5月16日（土）23時00分〜23時30分 ＜NHK総合＞