新商品出たァーーーッッ！！【コストコ】ボリューム満点！！「ベーカリー」

大容量でコスパ抜群、バラエティ豊富な商品展開とクオリティの高さ、広い店内はテーマパークのようなワクワク感にあふれる【コストコ】。多彩な商品が揃う中でも、特に人気を集める食品コーナーに新作ベーカリーがお目見えしています。今回は、買ってすぐに楽しめる手軽さもうれしい、惣菜系アイテムをピックアップしてご紹介します。

迫力満点！ 感謝したくなる卵のボリューム

半分にカットされたゆで卵と、マヨネーズを和えたたっぷり卵にベーコンが入った「卵ベーコンサンドイッチ」。なんと1パックあたり約10個の卵が使用されているのだそう。厚めのパンもふっくらしていて食欲をそそります。1パック954g入りで\1,240（税込）。ベーカリーコーナーではなくデリカコーナーに並んでいるようなので、見逃さないで！

食べ応えバッチリ！ リベイクもおすすめ

「かなりリッチな味わい」「想像以上にボリュームがあって、軽食というよりしっかり食事系」と、@costco_hackerさんが感想を投稿しているのは「ソーセージクロワッサン」。クロワッサンの上には、大きなソーセージとチーズ、クリーム系ソース、彩のパセリがのっています。リベイクすればチーズやバターの香りがアップしそう。1個あたり20㎝ほどのサイズ感。4個入りで\1,298（税込）。

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※こちらの記事では@potipoti212様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N