まだまだ大活躍の「スウェパン」！【ユニクロ】40・50代が真似したい「サマ見えコーデ」

SNSでも人気のスウェットパンツ、気になるけれど家着っぽくなりそう…… そう思って敬遠している大人女性にこそ試してほしいのが【ユニクロ】のアイテムです。センターライン入りのストレートシルエットでラフさをセーブしたスウェットパンツなら、大人も挑戦しやすそう。そんなスウェパンの魅力を、ユニ女の@shocogram＿＿さんの着こなしとともにお届けします。

ラフに寄りすぎないディテールで品よく使える

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

裾に向かってまっすぐに落ちるラインで、脚をすっきりと長く見せてくれそうなスウェットパンツ。Tシャツやシャツを合わせたシンプルなコーデも、洗練されたスタイルに格上げできそう。休日のお出かけから近所への買い物まで、幅広いシーンで活躍しそうなアイテムです。

頑張りすぎないこなれ感をプラス

@shocogram__さんはナチュラルカラーのパンツでモノトーンコーデを提案。スラックスよりも固くなりすぎず、抜け感のあるコーデに仕上がります。オフィスコーデとは違うこなれ感を楽しみたい、大人の休日コーデにもぴったり。小物やアクセは品よくまとめて、洗練された印象をキープして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。