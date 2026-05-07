【ズートピア2』隠れミッキーも発見！？ ディズニー作品のまつわるトリビア映像公開！
昨年12月の劇場公開以降、国内興収157.5億円を記録、洋画史上最長の12週連続No.1（2026／2／21時点）など、数々の偉業を達成したディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』が、2026年5月20日（水）にブルーレイ＋DVDセット、前作『ズートピア ブルーレイ＋DVDセット』をBOXに一緒に収納できるブルーレイ＋DVDセット コンプリート・ケース付き（数量限定）、4K UHD＋ブルーレイ セット、DVDで発売される。これを記念して、『ズートピア』の世界に散りばめられたディズニー作品にまつわる ”トリビア” 映像を、ボーナス・コンテンツから一部公開した。
＞＞＞場面カットやジャケットをチェック！（写真38点）
この映像では、『ズートピア 2』の本編に散りばめられたディズニーキャラクターやディズニー作品へのトリビアを詳しく紹介。ジュディが「Zoogle」でリンクスリー家の歴史を検索しているパソコンの画面、マーシュ・マーケットの帽子売り場などなど……色々なシーンで見つけられるのは、あの超有名なディズニーキャラクター……！？
さらに注目したいのが、マーシュ・マーケットの運河では、前作『ズートピア』で事件のきっかけとなったキャラクターたちがボートを楽しむ姿や、肉球アイス（ポプシクル）の登場など、シリーズファンにはたまらない秘密を見つけることができます。加えて、街中にはいくつかのディズニー作品のオマージュも描かれ、垣根を超えた作品のつながりを感じることができる。もう一度本編を楽しみたくなる、ファン必見の貴重な映像だ。
このたび発売されるブルーレイ＋DVDセット、ブルーレイ＋DVDセット コンプリート・ケース付き（数量限定）、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入）には、今回公開された映像を含む「おもしろトリビア」、物語が出来上がるまでを追った「作品の舞台裏」、オリジナル版の豪華キャストのアフレコ収録現場の様子が分かる「最高の声優たち」、大人気の新キャラクター・ニブルズの描き方を紐解く「ニブルズの描き方」、気合を入れてアフレコに挑むオリジナル版のキャストに迫る「 ”ワイルド” な収録現場」、惜しくも本編に収録されなかった「未公開シーン」などファンには見逃せない豪華ボーナス・コンテンツが収録されている。
”もふもふなのに深い” 感動とスリルが詰まった『ズートピア2』を、ぜひブルーレイ＋DVDセット、ブルーレイ＋DVDセット コンプリート・ケース付き（数量限定）、4K UHD＋ブルーレイ セット、DVD、デジタル配信（購入／レンタル）でお楽しみを。
（C） 2026 Disney
この映像では、『ズートピア 2』の本編に散りばめられたディズニーキャラクターやディズニー作品へのトリビアを詳しく紹介。ジュディが「Zoogle」でリンクスリー家の歴史を検索しているパソコンの画面、マーシュ・マーケットの帽子売り場などなど……色々なシーンで見つけられるのは、あの超有名なディズニーキャラクター……！？
さらに注目したいのが、マーシュ・マーケットの運河では、前作『ズートピア』で事件のきっかけとなったキャラクターたちがボートを楽しむ姿や、肉球アイス（ポプシクル）の登場など、シリーズファンにはたまらない秘密を見つけることができます。加えて、街中にはいくつかのディズニー作品のオマージュも描かれ、垣根を超えた作品のつながりを感じることができる。もう一度本編を楽しみたくなる、ファン必見の貴重な映像だ。
このたび発売されるブルーレイ＋DVDセット、ブルーレイ＋DVDセット コンプリート・ケース付き（数量限定）、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入）には、今回公開された映像を含む「おもしろトリビア」、物語が出来上がるまでを追った「作品の舞台裏」、オリジナル版の豪華キャストのアフレコ収録現場の様子が分かる「最高の声優たち」、大人気の新キャラクター・ニブルズの描き方を紐解く「ニブルズの描き方」、気合を入れてアフレコに挑むオリジナル版のキャストに迫る「 ”ワイルド” な収録現場」、惜しくも本編に収録されなかった「未公開シーン」などファンには見逃せない豪華ボーナス・コンテンツが収録されている。
”もふもふなのに深い” 感動とスリルが詰まった『ズートピア2』を、ぜひブルーレイ＋DVDセット、ブルーレイ＋DVDセット コンプリート・ケース付き（数量限定）、4K UHD＋ブルーレイ セット、DVD、デジタル配信（購入／レンタル）でお楽しみを。
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