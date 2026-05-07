対人関係に問題を抱える特性！コミュニケーション障害とは？【臨床心理学】

対人関係に問題を抱える特性！コミュニケーション障害とは

言葉を扱うときに困難が生じる

コミュニケーション症群／コミュニケーション障害群（ＣＤ）は、言語、会話、社会的なコミュニケーションが苦手な特性です。近年、若い世代を中心に「コミュ障」という略称が浸透しています。しかし、この「コミュ障」は単純に人間関係が苦手なことを意味する俗語として使用されていて、発達障害におけるコミュニケーション症群とは根本的に異なります。

コミュニケーション症群の特性は、左図のとおり５つに分類されています。言語の習得が困難な「言語症／言語障害」、言葉の発声が困難な「語音症／語音障害」、言葉がなめらかに出ない「小児期発症流暢症／小児期発症流暢障害（吃音）」、社会的状況に合わせた意思疎通が困難な「社会的（語用論的）コミュニケーション症／社会的（語用論的）コミュニケーション障害」、それ以外に該当する「特定不能のコミュニケーション症群／特定不能のコミュニケーション障害群」です。

語音症や小児期発症流暢症は、言語能力そのものは正常にもかかわらず、いざ話そうとすると相手にうまく伝えられません。

からかわれることを恐れ、周囲とのコミュニケーションを諦めた結果、あらゆる意欲が低下して学業不振に陥ることもあります。成長するにつれて自然と特性が改善されるケースも多いのですが、社会に出てからも対人関係に対する不安が長引いてしまいます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 臨床心理学』監修/湯汲英史