「全力抵抗！」ケージに戻るまいとするハムスターとの攻防戦、飼い主さん「かわいいやつめ、と憎めませんでした」
ソファの角にはまり込み、引っぱられてものびるだけで一向にケージに戻ろうとしないジャンガリアンハムスターの"全力抵抗"動画がInstagramで話題を呼んでいる。309.2万回表示、12万いいねを記録し、「よくのびるおいしそうなお餅…」「最後のちょっと睨んでる顔が可愛い」などのコメントが寄せられた。投稿したのはおもち（@omochi_2529）さん。飼い主さんに話を聞いた。
【動画カット】びよーん！ ケージに戻るまいと全力抵抗中のおもちちゃん
――おもちちゃんがソファの角に逃げ込んで抵抗するようになったきっかけは？
「キッカケは特になく、ある日突然始めました」
――指で優しくツンツンされても動こうとしない姿を見て、どのようなお気持ちでしたか？
「こちらも寝ないといけないので、困ったな〜と思いつつ、かわいいやつめ、と憎めませんでした」
――普段のおもちちゃんはどのような性格ですか？
「我が家に来て間もない頃から、ソファで寝たり、警戒心の薄い子です。ソファの角っこが大好きで、必ずここにおさまります」
――この後、どのようにしてケージに戻ったのでしょうか？
「しばらく軽く引っぱって、しがみつかれて、を繰り返した後、おやつで釣ってケージに戻ってもらいました。おやつに対する反応の速さはすごいです（笑）」
――飼い主様だけが知る、おもちちゃんの一番のチャームポイントは？
「ハムスターとは思えない感情表現の豊かさです。喜怒哀楽がはっきりしていて、見ていて飽きません」
なお、飼い主さんはInstagram（@omochi_2529）でおもちちゃんの日常を発信している。
――おもちちゃんがソファの角に逃げ込んで抵抗するようになったきっかけは？
「キッカケは特になく、ある日突然始めました」
――指で優しくツンツンされても動こうとしない姿を見て、どのようなお気持ちでしたか？
「こちらも寝ないといけないので、困ったな〜と思いつつ、かわいいやつめ、と憎めませんでした」
――普段のおもちちゃんはどのような性格ですか？
「我が家に来て間もない頃から、ソファで寝たり、警戒心の薄い子です。ソファの角っこが大好きで、必ずここにおさまります」
――この後、どのようにしてケージに戻ったのでしょうか？
「しばらく軽く引っぱって、しがみつかれて、を繰り返した後、おやつで釣ってケージに戻ってもらいました。おやつに対する反応の速さはすごいです（笑）」
――飼い主様だけが知る、おもちちゃんの一番のチャームポイントは？
「ハムスターとは思えない感情表現の豊かさです。喜怒哀楽がはっきりしていて、見ていて飽きません」
なお、飼い主さんはInstagram（@omochi_2529）でおもちちゃんの日常を発信している。