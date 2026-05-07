現在、ドリームジャンボ1等・前後賞合わせ5億円とドリームジャンボミニ1等・前後賞合わせ1億円が5月30日まで発売中だ。このドリームジャンボミニで、大きな記録がかかっている売り場がある。それが2025年サマージャンボミニ以降、4つのジャンボミニで1等が出ていて、今回のドリームジャンボミニで1等が出れば、5大ジャンボミニ連続1等いわゆる“グランドスラム”が達成となる静岡県「サントムーン柿田川チャンスセンター」だ。（くわしい当せん履歴は一覧表参照）

「当店は三島市と隣接する清水町に2008年にオープンした大型ショッピングセンター『サントムーン柿田川』のアネックス棟の東側入口脇にあります。これまでも2016年の年末ジャンボミニで1等1億円、2022年8月にはロト6で1等3億4051万6,100円が出るなど、このエリアではよく当たると評判の売り場。昨年のサマージャンボミニで1等3000万円が出たときは、その前後賞のくじ券が売れ残った中にあったもので『残念だったね』と販売員と話していました」

と語るのは、店長の米澤篤志さん。それが次のハロウィンジャンボミニで1等・前後賞5千万円が出たことから、売り場を訪れる常連客の間で「また出たの？ すごいね」との言葉が聞かれ出したとのことだ。

「サマーは1等のみ。またハロウィンはバラで販売した中から1等・前後賞が出ましたので、この4本は別々の人が当せんしていると思われます。このうち、ハロウィンの1等の前賞1000万円を当てたお客さんのみ、当店で当せん確認しました。常連の50代の男性で、すでに自分で調べて当たっていることを知ったうえで、確認のために、当店に持参されたようです。そのためか、ご本人はいたって冷静で、当せん確認した販売員のほうが『良く顔を知っている常連のお客さんだったため、驚いた』と話していました」（米澤さん）

そして昨年の年末ジャンボ発売中の12月18日抽せんのロト6で、なんと1等2億7600万円が出たときには、多くの常連客から「まさか、本当に!?」と驚く声が上がったとか。

奇跡はこれでは終わらない。年末ジャンボミニでまたまた1等・前後賞5千万円が出た。

「年末は連番で販売した中から1等・前後賞が出ました。おそらく年末はお一人で5千万円を当てられたと思います」（米澤さん）

そして今年のバレンタインジャンボミニでも1等・前後賞3000万円が出て、全国の売り場で唯一、昨年のサマーから連続4大ジャンボミニ1等という快挙を成し遂げたのだ。そのパワーの秘密を米澤さんはこう明かしてくれた。

「じつは売り場の向かいにある柿田川公園はこんこんと湧き出る透明度の高い湧き水で知られています。霊峰・富士山に降った雨や雪が数十年の旅を経て、地上に現れる。これが柿田川公園内の湧き水の正体です。公園内には青く深く輝く湧水口の『湧き間』や、水を司る神様を祀った『貴船神社』など水からパワーがもらえる神聖なスポットがいっぱい。宝くじ購入前に公園に立ち寄って来店されるお客さんも多いと聞いています。今回の奇跡の連続ジャンボミニ1等も神聖な柿田川公園の湧き水パワーがもたらしてくれているのかもしれません」

現在発売中のドリームジャンボミニは1等・前後賞合わせて1億円（1等5000万円、1等の前後賞2500万円ずつ）と、近年のジャンボミニでは最高の1等賞金額になっている。「サントムーン柿田川チャンスセンター」が勢いを継続して、夢の5大ジャンボミニ連続1等当せんが出るか、期待は高まるばかりだ。

【売り場データ】

「サントムーン柿田川チャンスセンター」静岡県駿東郡清水町伏見58-1 サントムーン柿田川アネックス1階