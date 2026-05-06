＜非常識な親を恨む＞実父母のせいで子どもは恥をかきました…大人になっても理解できない謎行動
実の親子でも価値観が合わないことはありますよね。親の言動のせいで恥をかいた経験があるという人もいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティにも、こんな投稿がありました。
『何度も恥ずかしい思いや肩身の狭い思いをしてきた。親に対する見方がどんどん悪い方へと傾いてしまい、もう一緒に出かけるのもイヤです。こういう経験ある方はいますか？』
投稿者さんは親と話し合った方がいいのか、割り切った方がいいのかと悩んでいるようで、同じような境遇のママたちへアドバイスを求めていました。
子どもの頃の恥ずかしい経験
『あんまりなシワシワネームつけられて恥ずかしかった。そのせいでからかわれたし親を恨んだわ。なんでこんな名前つけたのよ？って』
『家庭科でパン作りがあるから、麺棒が必要だから麺棒持っていく! と母に言ったの。そしたら綿棒を渡され持っていき、学校で恥をかいたことがあった』
『お弁当がいつも茶色だった。彩りが綺麗なお弁当を持ってきている子の前で食べるのが恥ずかしかった』
子ども時代の恥ずかしい経験を教えてくれたママたち。学校という集団生活の場では、周りと違うことで恥ずかしい思いをすることは少なくありません。親の勘違いで持ち物を間違ったエピソードは、のちに笑い話にもなりそうですが、当時の本人の心境としては顔から火が出るほど恥ずかしかったのでしょう。
大人になってからの恥ずかしい経験
『年賀状に義父母の写真を印刷して義実家に送った母。自分たちの写真もらっても意味ないのだけれど、どういうつもりなの？ と義母から言われた』
『父が飲酒運転で、上司のお母さんに大怪我をさせた。しかも不誠実な対応をして被害者家族を激怒させ、会社の皆の前で見舞い品を突き返された。母は母で生活費をせびりに私の勤務先まで押し掛けてくる。以降、私は会社で腫れ物扱い。努力して良い会社に就職できたと思ったのに、私が一体何をしたのと親を恨んだ』
『ハウスメーカーとの打ち合わせで、なぜか母もいきたいと言うのでまぁいいかと連れていった。そうしたら、あれは高いこれは高いって恥ずかしかった。そういうのがイヤで一緒に出かけること少ないのに連れていった自分がアホだったわ』
子ども時代の恥とは違い、大人になってからかかされた恥は笑いごとにはできないことも。就職先に迷惑をかける親、結婚してから相手の親族に非常識な振る舞いをする親などは、子ども側のその後の生活にも大きな影響がありそうですよね。
大人になって変わった
『近所に迷惑をかけていて、死後に聞かされて恥ずかしかった。私としては何も言い訳できず「ああいう母だったので……すみませんでした」と苦笑するしかなかったよ』
『そんな人じゃなかったのに、50歳すぎぐらいからおかしくなった。詰め放題で、自分が持ってきた袋に詰めたらしい。しかも自分は食べないもので、あなたたちのためにこんなに持ってきたのよ！ 注意されたけど全然気にならなかったわ！ って。本当にまともな人だったんだよ』
『ちょっと違うかもだけれど、実親が認知症。ご近所にもデイサービスの人にも頭を下げることばかり。家も汚くて近寄りたくもない。育ててもらった恩なんか微塵も感じなくなりました』
昔はそうでもなかったのに、大人になってから親の言動を恥と思うようになったママたちの体験。良識があったはずの親が数十年経って非常識な言動をすると、子ども側も戸惑ってしまいますよね。
非常識な価値観…話し合いで解決はムリ
『人に擬態してる魔物だと思って接してるよ。人間じゃないから何度話し合おうが解決されることはない』
『話し合いなんか意味ないよ。無視してLINEブロックして、お前なんか死ぬまで会いません！ って』
『聞く耳持つような人じゃないから話し合いなんてできなかった』
話し合った経験のあるママたちからは「話し合いなんて意味がない」との、シビアなコメントが寄せられました。もちろんなかには、話し合って解決できた親子もいるのでしょう。ただ、何度も子どもに恥をかかせても改めない親なのであれば、こちらが疲れてしまいそうです。
毒親なら距離を置くことで自衛を
『腹が立つからもう連絡取っていない。大人になってようやく、疎遠にするという選択肢を持てた。いつまでも親のペースに子どもが付いてきてくれると思わないでもらいたい』
『会う回数を減らして、自分のストレスを軽減するようにしている』
『もう必要以上にかかわらない。突っかかかってきても必要以上に言い返さない。長年付き合って習得した知恵』
何度も恥ずかしい思いをさせられる、話し合いもムダであれば、こちらから親と距離を置くという選択もできます。アドバイスをくれたママたちも親とは完全に疎遠にしている、必要以上にかかわらないようにしているなど、その選択はさまざま。ただいずれにせよ、自分を守るために最適な環境に身を置いているようです。親の元で生活をしていた子ども時代とは違い、大人になれば自分の判断で取捨選択は可能です。親に病気の影響があるなどであれば話は別ですが、そうでなければ自分自身がストレスを感じない距離感でかかわるのが理想的ですね。