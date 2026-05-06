「巨人０−５ヤクルト」（６日、東京ドーム）

巨人が９連戦最後の一戦で今季４度目の完封負けを喫した。先発の竹丸は自己最長の６回３分の２、最多の１１１球を投げたが、先頭打者本塁打を浴びるなど７安打５失点で２敗目。阿部監督は「一度、抹消するのが決まってたので、それも含めてちょっと引っ張った」と明かした。

杉内投手チーフコーチは抹消の意図について「修正というよりはリフレッシュしてもらって、リセットして。前回もちょっと休んだ時はすごい球も元気になりましたから」と話した。

開幕投手を務め、チーム最多の４勝を挙げている左腕ながら「一年間、フルに中６日では回さない。夏場以降はもちろん、中６、中５の可能性もありますけど、今のうちにしっかり休ませてというところですね」。１年目のシーズンだけに今後も慎重に起用していく方針を示した。

竹丸は自身の状態について「そこまで（疲労を）感じていたわけではないが、今日の最初の感じだとたまっていたのかな」とし、今後に向けて「しっかり回復して、反省すべきところは反省してまた試合をしっかり作れるように準備していきたい」と話した。