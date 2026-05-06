ゴールデンウイーク中、カロリーを摂り過ぎた方は、ちょっと体を動かしてみてはいかがでしょうか?

今や「フィットネス市場」は過去最大となっています。走るだけではなく、暗闇トレーニングも人気です。

【写真で見る】周りの視線が気にならない 異様な熱気の「暗闇×フィットネス」

最新シューズをお安くレンタル 手ぶらで気軽に「皇居ラン」

ゴールデンウイーク、5日の皇居周辺では、大勢のランナーが汗を流していました。

4人で参加

「ゴールデンウイークで時間があるから、走って（その後に）ご飯食べ行こうかって言うので」

──走るって一般的にはちょっと苦痛とされていますが?



「頭がすごくスッキリする。走った後に『やってやったぞ』って気分になるのがすごく好きですね」

20代

「友達と走って、それをインスタにアップして」

「それで（皇居に）行ってみたいなって」

皇居周辺でのランニング。人気の理由にはこんな施設の存在も。



ランニングステーション「ASICS RUN TOKYO MARUNOUCHI」では、荷物を預けておけるロッカーや、走った後にシャワーなどを利用することができます。（会員1100円・一般1500円 / 1回あたり）



さらに、こんなサービスも。

出水麻衣キャスター

「皇居にほど近いランニングステーションでは、様々なタイプのランニングシューズや、ウェアまでもレンタルできます。身一つでランニングが楽しめます」

ウェアや最新のシューズが、1アイテム330円で借りることができ、手ぶらで“皇居ランナー”に！

クッション性の高いシューズ、アシックスの「GEL-NIMBUS 28」は購入すると2万2000円ですが、330円でレンタルOK。出水キャスターは、靴・レギンス・ウェアを1000円以内で借りることができました。

出水キャスター

「皇居周りは景色が変わっていくので楽しいですね。（靴は）反発力があって走りやすいです。走りながら足に合うかどうか試せるのがすごくいい」

同じような施設は、番組が調べただけでも、皇居周辺に10か所以上ありました。

体力づくりの大学生 走行距離は30キロ！

そして、出会ったのが、大学のスキー部に所属する3人組。雪のないこの季節は、走って体力づくりをするそうですが、走行距離を聞いて驚きました。

3人組

「きょうは30キロ」

「皇居までランがしたくて。（起点は） 国立から。電車だと1時間くらい」

「私たちは吉祥寺からスタートして、途中回収してもらって」

「それなりにキツさはあるんですけど、（中央線の道中は）景色が変わって楽しかったです」

盛り上がっているのはランニングだけではありません。

コロナ禍で落ち込んだフィットネス市場も再拡大！

“1回30分のトレーニング”が売りの女性専用フィットネスジム「カーブス」では2025年、会員数が90万人を超え、過去最多になりました。

フィットネス市場はコロナ禍で一時需要が落ち込んだものの、再び拡大しており、2024年度は7100億円となり、過去最高額で推移するとみられています。

「周りを気にせず楽かも」音楽でノリノリ 暗闇フィットネス

さらにいま、暗い空間で大音量の音楽や光の演出にあわせてトレーニングする『暗闇バイクフィットネス』がブームになっています。



そんな「暗闇×フィットネス」。東京・銀座のスタジオでチャレンジしました。

出水キャスター

「もう異様な熱気に包まれています。皆さんマシンにまたがって、もう熱気むんむん状態です」

インストラクター Manakiさん

「この時間を楽しみながら体を動かしていきましょう。では照明を暗くしていきます」



出水キャスター

「真っ暗…」

周りが ほとんど見えなくなり、1レッスン45分のスタートです。

出水キャスター

「曲がはやいですね」

「みなさん！ノリノリですね」

「そろそろきつくなってくる時間帯なんですが、鬼のような形相でもこれだけ暗いとわからないので気が楽かも」

バイクでのトレーニングはライティングの演出も格好よく、ライブ会場にいる感覚で自然と笑顔がこぼれるような空間でした。



今回は少しハードなコースを体験したのですが、“暗くて見られない”ということもあり、周りを気にせず自分のペースでバイクを漕ぐことができました。