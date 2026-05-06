気温が高くなる日も増え、日差しも気になってくるこの時季。注意したいのは、「頭皮の日やけ」です。分け目の日やけが深刻なダメージになると教えてくれたのは、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。女性の髪悩みに詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんとともに、頭皮の日やけ対策について教えてくれました。50代の読者をモデルに紹介します。

日差しが強くなる時季は「頭皮の日やけ」に要注意！

さとゆみ：だいぶ日差しが強くなってきましたね。

【写真】コームで分け目を上手にとる方法

八木ちゃん：お肌の日焼けは気にする人は多いのですが、この時期は頭皮の日やけにも気をつけないといけないですね。

さとゆみ：どうしても、頭皮ってケアを忘れがちですけれど…

八木ちゃん：とくに、普段、分け目をぱっくりまっすぐ分けている人は注意が必要です。

さとゆみ：分け目部分が日やけするから？

八木ちゃん：そうなんですよ。こちらのモデルさんに関しても、比べると一目瞭然です。

さとゆみ：場所によってこんなに違うものなんですね。

八木ちゃん：健康的な頭皮は青白いんです。モデルさんの髪をめくると、普段日にあたっていない部分は、青白くてとてもキレイ。でも、いつも分け目にしている部分は…。

さとゆみ：なんと！ イエローがかっていますね。

八木ちゃん：そうなんです。いつも同じ部分で分けていると、その分け目部分だけ頭皮が日やけするし、傷んでくるんですよね。頭皮がダメージを受けると、そこから生える毛が細くなったり、抜け毛が進行したりもするので、注意が必要です。

分け目のクセはこう直す！簡単4ステップ

さとゆみ：これを防ぐには？

八木ちゃん：なるべく違う分け目にすることと、できるだけジグザグで分け目をとることです。

さとゆみ：でも、多くの人はいつも同じ場所で分かれてしまうのでは？

八木ちゃん：髪を濡らしてから、ドライヤーの風をしっかりあてて、分け目のクセをとりましょう。

●1：分け目部分の周りを水で濡らす

八木ちゃん：毛先ではなく、根元の髪をしっかりめに濡らしましょう。

●2：ドライヤーで髪をかきあげるように乾かす

八木ちゃん：髪を右に倒したり、左に倒したりして普段のクセをとってください。

●3：コームで分け目をジグザグにとる

八木ちゃん：いつもとは違う分け目部分で、コームの柄の部分を使ってジグザグに分けましょう。

●4：分け目がキープできない場合は手で押さえながらハードスプレーをかける

八木ちゃん：このように分け目を変えること、ぱっくり分け目をつくらないことで、紫外線から頭皮を守ることができますよ。

分け目がぼかされていると、日やけの影響も最小限！

八木ちゃん：このように分け目を変えること、ぱっくり分け目をつくらないことで、紫外線から頭皮を守ることができますよ。

さとゆみ：これからの季節に大事なテクですね。

八木ちゃん：ぜひマスターしてください！