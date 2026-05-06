ゴールデンウィーク、東海三県の観光地は賑わっていました。

【写真を見る】外国人観光客に東海地方の｢城｣が人気 犬山城は｢TIME｣誌掲載がきっかけ？ 名古屋との“相乗効果”も!?【大石邦彦解説】

（大石邦彦アンカーマン）

今年も円安傾向が強く、そして中東情勢や日中関係の影響もあって、旅行先も限られていることで、国内旅行を選択した人も多かったかもしれません。

国内の観光地で、今目玉になっているのがなのが「お城」なんです。まずは、名古屋城の入場者数から見てみましょう。2021年はコロナ禍なので、少なかったんですが、その後は右肩上がりに増えて、去年（2025年）は240万人近くでした。





岐阜城の天守閣に入れるのは5月18日まで！耐震工事で…

そして名古屋城の特徴ですが、外国人の入場者数が約66万人余りで、全体の3割弱と、外国人に支えられています。

そして、岐阜城も右肩上がり。特に去年大幅に増加して、43万人近くが訪れました。去年4月に商業施設「岐阜城楽市」がオープンした影響があったとみられます。

（小川美桜アナウンサー）

岐阜城楽市に行ったことがありですが、食べ歩きも楽しいですよね。



（大石）

岐阜のおいしいものが食べられるんですよね。ただ、岐阜城の天守閣に入りたいという人はちょっと急いでいただきたい。5月18日までに行かないと、そのあと耐震補強の工事があるので、天守閣などには1年半入れないんです。どうしても入りたい人は5月18日までです！

TIME誌で「世界で最も素晴らしい場所50選」に選出 愛知･犬山城

続いて愛知県の犬山城。犬山城も入場者数は増えていて、去年は71万人を超え、過去最多を記録しています。しかも、外国人観光客も急増していて、11万人弱。もともとは1割弱だったのが、去年は全体の15%に達しました。

犬山城は、なぜ外国人観光客が増えたのか。実は2009年にミシュランガイドに掲載され、そのあと外国人が少しずつ見かけられようになりましたが、2023年がターニングポイントです。アメリカの「TIME」誌で「世界で最も素晴らしい場所50選」に選ばれたんです。そして、訪れた人たちがSNSで発信。去年、外国人だけで10万人を超えました。

犬山観光協会の後藤真司さんに聞きました。



「犬山城は名古屋観光の延長で来てもらっていて、相乗効果があるかも…」ということです。犬山に泊まっている人もいますが、名古屋に泊まって犬山に行くと。外国人にしてみれば、名古屋も犬山も一緒なのかもしれません。後藤さんに言わせれば「親戚みたいなもの。もともと“尾張”ですから」と語っていました。



“モノ消費”から体験や思い出を重視する“コト消費”へ。日本の伝統文化は観光の目玉になっています。