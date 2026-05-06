軽快な走りの根底にある1429kgの車重

2027年までの延命が決定した、アルファ・ロメオ・ジュリア。ステアリングホイール上に備わるスタートボタンを押すと、2.0L 4気筒ターボエンジンがザラついたサウンドとともに目覚める。何といっても、回転上昇が小気味いい。

【画像】軽快さの根底に1429kgの車重 ジュリア・インテンサ 競合クラスのサルーンたち 全125枚

高負荷時でも、ゾクゾクさせる音響ではないものの、フェイクはなし。スピーカーからの合成音は、一切含まれない。



アルファ・ロメオ・ジュリア 2.0ガソリン 280HP インテンサ（英国仕様）

最高出力は280psで、0-100km/h加速は5.7秒。2026年のDセグメント・サルーンとしては印象的なほど軽い、1429kgの車重が軽快な走りの根底にある。ブレーキペダルは、もう少し踏み応えが欲しいところだが。

トランスミッションは、ZF社製の8速オートマティック。ステアリングホイール裏にパドルが備わり、ドライバーが任意にギアを選べ、反応は素早い。ただし、パドルは操舵時に指で触れがちで、もう少しリムから離れていた方がベターだろう。

最大の魅力は秀抜なFRシャシー

クアドリフォリオではないジュリア最大の魅力といえるのが、秀抜なFRシャシー。絶妙なバランスと流暢なサスペンション、精緻なステアリングが、その核にある。F1も戦ったイタリア人ドライバー、ガブリエル・タルキーニ氏も納得するはず。

パワステは電動で、フィードバックが豊かとはいえない。筆者は、少し軽すぎるとも感じる。それでも、反応はダイレクト。カーブが続く郊外の一般道へ足を進めれば、路面を問わず、安定しつつ敏捷な身のこなしへ魅了される。



アルファ・ロメオ・ジュリア 2.0ガソリン 280HP インテンサ（英国仕様）

サスペンションは、路面の凹凸を巧みにいなし、不快な揺れをなだめ込む。ダイヤルでダイナミック・モードを選ぶと、中央のダンパー・アイコンが点灯。減衰力を調整でき、締りある旋回へ夢中になることも、上質に都心移動へ浸ることも可能になる。

ただし、インテンサ・グレードの19インチ・ホイールはカッコいいが、つぎはぎの多い区間では突き上げ感が強め。標準の18インチが望ましい。

200馬力程度の3シリーズと同等の予算で

意外に優秀なコスパも、ジュリアの隠れた強み。280馬力のスポーツサルーンが、200馬力程度のBMW 3シリーズと同等の予算で英国では選択できる。ベースグレードのスプリントなら、4万3800ポンド（約920万円）から商談を進められる。

燃費は、今回の試乗の平均で9.9km/Lと振るわず。高速道路の巡航でも11.0km/L程度と、中東情勢が不安定な最近はお財布に少々厳しい。



アルファ・ロメオ・ジュリア 2.0ガソリン 280HP インテンサ（英国仕様）

プラグイン・ハイブリッドのBMW 330eなら、292psを得られ、燃費も大幅に伸ばせるはず。そのかわり車重は400kgも重く、ジュリアのような軽快感は楽しめない。

最新ではないことが最大の強み

ジュリア最大の強みとは？という質問に、「最新ではないこと」と筆者は答える。アルピーヌA110やマツダMX-5（ロードスター）にも、それは当てはまるだろう。小改良を経つつ、端正な姿と秀抜な運転体験で、クルマ好きの気持ちを刺激し続けている。

一体感の強い操縦性に、優雅なサルーン・シルエット。タッチモニターは備わるものの、車載機能は物理スイッチで操作できる。よりシンプルだった時代に生まれたクルマとして、2026年のライバルとは確実に一線を画す。



アルファ・ロメオ・ジュリア 2.0ガソリン 280HP インテンサ（英国仕様）

燃費が悪い？ タッチモニターが遅い？ 確かに月日は感じさせる。しかし、素晴らしいスポーツサルーンであることは、登場から10年目を迎えた今でも変わらない。



◯：白眉のシャシーが生む鋭い操縦性と落ち着いた姿勢制御 柔らかめのサスペンションが叶える乗り心地 物理ボタンで操作しやすい車載機能

△：デジタル技術は時代遅れ やや個性の薄い4気筒エンジン 伸び悩む燃費

アルファ・ロメオ・ジュリア 2.0ガソリン 280HP インテンサ（英国仕様）のスペック

英国価格：5万3200ポンド（約1117万円）

全長：4643mm

全幅：1860mm

全高：1436mm

最高速度：239km/h

0-100km/h加速：5.7秒

燃費：13.5km/L

CO2排出量：168g/km

車両重量：1429kg

パワートレイン：直列4気筒1995cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：280ps/5250rpm

最大トルク：40.7kg-m/2250rpm

ギアボックス：8速オートマティック／後輪駆動



アルファ・ロメオ・ジュリア 2.0ガソリン 280HP インテンサ（英国仕様）