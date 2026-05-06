きょうはゴールデンウイーク最終日。東京駅の新幹線のホームはUターン客で混雑が続いています。

JR東京駅・東海道新幹線のホームからお伝えします。さきほどまで、ホームにはたくさんの人がいましたが、いまは人がまばらです。しかし、きょう午後1時ごろから取材していますが、新幹線がホームに到着したときは多くの人だかりができていて、エレベーターの前にも長蛇の列ができ、身動きがとりづらいときもありました。

JR東海によりますと、東海道新幹線「のぞみ」はきょうまで全席指定席で運行していて、きょう午後は、ほぼ満席となっています。

また、JR東日本によりますと、きょう夕方にかけて、自由席の乗車率は▼上越新幹線で最大160％、▼東北新幹線で最大130％などとなっています。

名古屋に帰省

「トランポリンパークに行ったり、美味しいステーキを食べたりしました」

「（Q．おじいちゃん、おばあちゃんの様子は？）泣くくらい喜んでいました」

山形に帰省

「帰省する前に、佐賀県に旅行に行っていたけど、土砂降りで歩きしか手段がなかったので、めっちゃ濡れて大変でした」

さきほど、名古屋駅までアーティストのライブを見に行った女子大学生に話を聞きましたが、帰りの新幹線のチケットを取り忘れていて、1週間前の時点で指定席がほぼ満席に。空席がでるのを待ちに待って、3日前にようやく購入することができ、何とか新幹線に乗ることができたと安堵していました。