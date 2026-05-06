６日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３１５．１７ポイント（１．２２％）高の２６２１３．７８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７０．２６ポイント（０．８０％）高の８８００．７５ポイントと反発した。売買代金は３０４７億３７１０万香港ドル（約６兆８５５億円）に拡大している（５日は１２２２億３４７０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスがやや薄らぐ流れ。米イランの和平交渉が進むと期待されている。トランプ米大統領は５日、交渉で大きな進展があったとし、米軍の護衛による船舶の通過を支援する計画「プロジェクト・フリーダム」を一時的に中止することでイラン側と合意したと自身のＳＮＳに投稿。それに先立ち、ルビオ米国務長官は５日、ホワイトハウスで記者団に対し、目的は達成したため、米国はイランに対する「攻撃的な」軍事作戦を終了したと発表した。原油高騰も一服。５日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比３．９％安の１０２．２７米ドル／バレルと反落し、日本時間６日の時間外取引では、一時１００米ドルを割り込んで推移している。交渉の進展を見極めたいとして、朝方は上値の重い場面がみられたものの、指数は徐々に上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ガラス生産の信義玻璃ＨＤ（８６８／ＨＫ）が９．８％高、全国展開型デベロッパーの中国海外発展（６８８／ＨＫ）が７．０％高、中国政府系デベロッパーの華潤置地（１１０９／ＨＫ）が６．７％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が高い。中国海外発展や華潤置地のほか、越秀地産（１２３／ＨＫ）が８．０％、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が７．７％、建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）が７．３％、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が４．７％ずつ上昇した。当局の不動産支援策が引き続き支援材料。足もとでは、中国各地で新たな住宅支援策の導入が相次いでいる。報道によると、連休中の住宅販売は政策効果で好調だったもようだ。

半導体セクターも急伸、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が１６．８％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１４．５％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が９．３％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．７％高で引けた。

空運セクターもしっかり。国泰航空（２９３／ＨＫ）が３．１％高、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が２．２％高、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が１．７％高、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が１．４％高で取引を終えた。

半面、石油セクターはさえない。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が６．０％安、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が４．９％安、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が２．７％安、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．８％安と値を下げた。

自動車セクターも安い。嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が６．０％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が４．０％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．５％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．６％ずつ下落した。

メーデー連休明けの本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．１７％高の４１６０．１７ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。不動産、素材、軍需産業、インフラ関連、運輸、公益、自動車、医薬なども買われた。半面、エネルギーは安い。銀行・保険、食品飲料の一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）