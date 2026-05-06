5月5日、女優の山本舞香が自身のInstagramを更新。第一子妊娠を発表し、祝福する声が広がっている。

山本は、《第一子を授かりました》と、こどもの日に合わせて妊娠を報告。《日々、大切に過ごしていきたいと思います》と短い文章だったものの、新たな家族の誕生の喜びを綴った。

「さらに同時に投稿された写真には、青空にベビーシューズを掲げる様子を撮影したショットが添えられました。この投稿は、夫でロックバンド『MY FIRST STORY（マイ・ファースト・ストーリー）』ボーカルのHiroさんもInstagramのストーリーズでリポスト。夫婦揃って妊娠を報告しました」（芸能プロ関係者）

山本の投稿はSNSでも瞬く間に話題となった。特にXでは、《おめでとう！！》《可愛い子が産まれるんだろうな》と祝福の声が届いている。一方、ある芸能ジャーナリストによると、この妊娠発表により過去の2人の異変の辻褄が合ったという。

「『MY FIRST STORY』は、2026年2月26日に突如、当面の活動休止をSNSで発表。結成15周年の節目の“充電期間”として一度立ち止まり、メンバー個々が自身と向き合うためとされてきました。しかし、なぜか山本さんに誹謗中傷が届く形に。その後、山本さんは『ちゃんと傷つきます』と自身のXで綴り、即アカウントを削除していました。それ以降Instagramでもコメント欄を閉鎖しています」

さらに2026年3月には、山本が主演予定だった10月期のドラマ『死ぬまでバズってろ!!』を体調不良により降板していたことが報じられた。さまざまな憶測を呼んだが、妊娠発表により、初期の体調不良が要因だった可能性が濃厚となった。

「山本さんがX削除やコメント欄を閉鎖したのは、不安定な時期のメンタルケアをしっかりするためだったのでしょう。さらに、夫婦でハワイなどへ移住をするのではないかとの噂が立ったこともありますね。これまでお互いに仕事に時間を割いてきた2人ですが、妊娠をきっかけに今後は家族との時間に注力し、ゆっくり過ごしたいというのが本音なのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

まずは、無事に出産を迎えることを願いたい。