Uターンによる混雑は今、どういう状況でしょうか。まずは高速道路の渋滞情報からお伝えします。

午後4時前の東名高速・綾瀬スマートインター付近の映像です。上り線で昼すぎから渋滞が発生し、車の列が徐々に長くなっています。日本道路交通情報センターによりますと、この辺りでは午後3時半現在、7キロの渋滞になっているということです。

Uターンラッシュのピークはきのうでしたが、きょうも各地で渋滞が発生しています。

午後3時半現在、いずれも上り線で、▼関越道で高坂サービスエリアを先頭に15キロ、▼中央道で小仏トンネルを先頭に14キロ、▼東名高速で太郎ケ尾トンネルを先頭に13キロの渋滞となっています。

渋滞は遅いところで、あす未明にかけて続く見通しです。

また、新幹線もUターンの混雑が続いています。東京駅から中継です。

JR東京駅・東海道新幹線のホームからお伝えします。1、2分ほど前にホームに到着した新幹線から続々と乗客が降りていく様子がみられ、階段の方は混雑しています。きょう午後1時から取材していますが、一番混んでいるときはホーム一面に人だかりができ、身動きがとりづらいときもありました。

JR東海によりますと、東海道新幹線「のぞみ」はきょうまで全席指定席で運行しています。東京駅へ向かう上り列車はきょう、午前中はほぼ満席、午後の予約もグリーン車以外、ほぼ満席となっています。

名古屋に帰省

「トランポリンパークに行ったり、美味しいステーキを食べたりしました」

「（Q．おじいちゃん、おばあちゃんの様子は？）泣くくらい喜んでいました」

山形に帰省

「帰省する前に、佐賀県に旅行に行っていたけど、土砂降りで歩きしか手段がなかったので、めっちゃ濡れて大変でした」

このゴールデンウイーク、全国的にぐずついた天気で現在も冷たい風が吹いていますが、くもりや雨の日も多かったため、悪天候で旅行先で苦労したという声も聞かれました。