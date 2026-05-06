四川省の自然公園でバンジージャンプの命綱が切れて観光客死亡、開業1カ月で営業停止―中国

2026年5月5日、北京日報によると、四川省華鎣（かえい）市の瑪琉岩探検公園で3日、観光客の死亡事故が発生した。女性客が滝の地形を利用したバンジージャンプを体験中に命綱が切れ、168メートル下へ落下。緊急搬送中に死亡した。

事故発生後に組織された四川省華鎣市当局の事故調査チームによると、現在も調査は継続中ながら、初期段階の調査でこの事故は企業の安全責任の問題であることは明らかであり、瑪琉岩探検公園には全面的な営業停止処分が下された。同公園は3月15日にオープンしたばかりだった。



瑪琉岩探検公園は渓流や谷の地形を利用したアドベンチャーやアトラクションを楽しむことができる施設で、高低差は200メートル以上になる地形もある。事故が発生した瑪琉岩瀑布は落差が168メートルあり、貴州省の黄果樹大瀑布の約2倍の高さがある。

中国のネットユーザーからは「こういう危険な遊びをする人の気持ちが分からない」「人の命を粗末にするなんて」「花も実もある少女があわれだ」「スタッフは刑務所に行くんだろうな」「自分の安全を人の手に委ねない方がいいが、そうもいかない」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/原邦之）