板野友美、19年所属のホリプロ退社し独立へ「不安が全くないわけではありません」2025年に芸能活動20周年の節目迎え決断
【モデルプレス＝2026/05/06】元AKB48でタレントの板野友美（34）が5日、自身のInstagramを更新。19年間所属したホリプロを退社し、独立することを報告した。
【写真】34歳元AKB神7、独立報告の投稿
板野は「15歳から19年間、本当にお世話になりました」とホリプロを退社し、独立することを報告。「右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました」と感謝し「人生の大切な時間を共に過ごしてきた場所であり、私にとってホリプロは、今までもこれからも変わらず大切な存在です。その気持ちは、この先もずっと変わりません」とつづった。
2025年に芸能活動20周年を迎え「これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました」とし「その中で、『もう一歩、自分で進んでみたい』と思うようになり、この決断に至りました」と独立することにした経緯を告白。「正直、不安が全くないわけではありません。でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです」と記した。
1991年7月3日生まれ、神奈川県出身。2005年12月8日、AKB48の1期生として活動を開始。グループの中心メンバーとして活動する。2011年1月26日にソロデビュー。2013年8月25日、約8年在籍したAKB48を卒業。AKB48卒業後はアーティストを中心に活動を続け、結婚、出産後はママとしてのSNSでの発信で注目。さらに、ライフスタイルブランド「Rosy luce」・スキンケアブランド「peau de bébé」の２社を起業し、経営を手掛け、自身の妹分となるアイドルグループ・RoLuANGELのプロデュースも行っている。（modelpress編集部）
ご報告です。
この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。
15歳から19年間、本当にお世話になりました。
思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました。
ホリプロの皆さんは、本当に優しく、温かい方ばかりで、そんな皆さんに支えられて、今の私があります。
人生の大切な時間を共に過ごしてきた場所であり、私にとってホリプロは、今までもこれからも変わらず大切な存在です。その気持ちは、この先もずっと変わりません。
昨年、芸能活動20周年という節目を迎え、これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました。
その中で、「もう一歩、自分で進んでみたい」と思うようになり、この決断に至りました。
正直、不安が全くないわけではありません。でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです。
これまで出会ってくださった皆さまへの感謝を忘れず、一つひとつのお仕事やご縁を大切にしながら、これからも、自分らしく歩んでいけたらと思っています。
そして、関わってくださる皆さまと、たくさんの幸せや温かい時間を共有できるよう、日々精進してまいります。
今後とも、マイペースな私ですが温かく見守っていただけましたら幸いです
板野友美
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◆板野友美、15歳から所属のホリプロに感謝
板野は「15歳から19年間、本当にお世話になりました」とホリプロを退社し、独立することを報告。「右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました」と感謝し「人生の大切な時間を共に過ごしてきた場所であり、私にとってホリプロは、今までもこれからも変わらず大切な存在です。その気持ちは、この先もずっと変わりません」とつづった。
◆板野友美プロフィール
1991年7月3日生まれ、神奈川県出身。2005年12月8日、AKB48の1期生として活動を開始。グループの中心メンバーとして活動する。2011年1月26日にソロデビュー。2013年8月25日、約8年在籍したAKB48を卒業。AKB48卒業後はアーティストを中心に活動を続け、結婚、出産後はママとしてのSNSでの発信で注目。さらに、ライフスタイルブランド「Rosy luce」・スキンケアブランド「peau de bébé」の２社を起業し、経営を手掛け、自身の妹分となるアイドルグループ・RoLuANGELのプロデュースも行っている。（modelpress編集部）
◆全文
ご報告です。
この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。
15歳から19年間、本当にお世話になりました。
思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました。
ホリプロの皆さんは、本当に優しく、温かい方ばかりで、そんな皆さんに支えられて、今の私があります。
人生の大切な時間を共に過ごしてきた場所であり、私にとってホリプロは、今までもこれからも変わらず大切な存在です。その気持ちは、この先もずっと変わりません。
昨年、芸能活動20周年という節目を迎え、これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました。
その中で、「もう一歩、自分で進んでみたい」と思うようになり、この決断に至りました。
正直、不安が全くないわけではありません。でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです。
これまで出会ってくださった皆さまへの感謝を忘れず、一つひとつのお仕事やご縁を大切にしながら、これからも、自分らしく歩んでいけたらと思っています。
そして、関わってくださる皆さまと、たくさんの幸せや温かい時間を共有できるよう、日々精進してまいります。
今後とも、マイペースな私ですが温かく見守っていただけましたら幸いです
板野友美
【Not Sponsored 記事】