佐藤栞里、セーラー風コーデで“彼女感”あふれる“ディズニーデート”カット SNS反響「まってかわいすぎる…」「笑顔が最高」
タレントの佐藤栞里（35）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。“彼女感”あふれるディズニーデート風カットに多くの反響が寄せられている。
【写真】「まってかわいすぎる…」佐藤栞里、セーラー風コーデで“彼女感”あふれる“ディズニーデート”
佐藤は「愛しの方々とのディズニー あの日の幸せの余韻で いまも暮らしています笑」と報告し、4月13日放送の『王様のブランチ』初のゴールデン特番で訪れたカリフォルニア ディズニーランド・リゾートでのオフショットを公開。
赤と白のセーラー風スタジャンにミッキー耳のカチューシャというコーデで、クレープを片手に振り向く“彼女感”満載の写真をはじめ、「肩に乗っているプーさんとスティッチ相棒みたいで愛おしい」カットなど、ディズニーデートを楽しんでいるかのようなショットが多数公開されている。
この投稿に「栞里ちゃん可愛い そしてお洋服も可愛すぎる」「笑顔が最高」「なんでこんなに可愛いのよ」「わああ まってかわいすぎる…」「くぅぅーー！かわいすぎるぅぅ」「一緒にデートしたら楽しいだろうな」など称賛の声が上がっている。
【写真】「まってかわいすぎる…」佐藤栞里、セーラー風コーデで“彼女感”あふれる“ディズニーデート”
佐藤は「愛しの方々とのディズニー あの日の幸せの余韻で いまも暮らしています笑」と報告し、4月13日放送の『王様のブランチ』初のゴールデン特番で訪れたカリフォルニア ディズニーランド・リゾートでのオフショットを公開。
赤と白のセーラー風スタジャンにミッキー耳のカチューシャというコーデで、クレープを片手に振り向く“彼女感”満載の写真をはじめ、「肩に乗っているプーさんとスティッチ相棒みたいで愛おしい」カットなど、ディズニーデートを楽しんでいるかのようなショットが多数公開されている。
この投稿に「栞里ちゃん可愛い そしてお洋服も可愛すぎる」「笑顔が最高」「なんでこんなに可愛いのよ」「わああ まってかわいすぎる…」「くぅぅーー！かわいすぎるぅぅ」「一緒にデートしたら楽しいだろうな」など称賛の声が上がっている。