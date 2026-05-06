プレステ『GRAN TURISMO』テーマを坂東慧が新アレンジ！ T-SQUARE「VOYAGE」

記事ポイント 1978年デビューから48年目、通算52枚目のオリジナルアルバム『VOYAGE』が2026年6月3日(水)に発売名古屋大学大学院・同志社大学に在籍する若手メンバーと伊東たけし・坂東慧が融合した5人編成プレステ『GRAN TURISMO』テーマ「MOON OVER THE CASTLE」を坂東慧の新アレンジで収録 1978年デビューから48年目、通算52枚目のオリジナルアルバム『VOYAGE』が2026年6月3日(水)に発売名古屋大学大学院・同志社大学に在籍する若手メンバーと伊東たけし・坂東慧が融合した5人編成プレステ『GRAN TURISMO』テーマ「MOON OVER THE CASTLE」を坂東慧の新アレンジで収録

フュージョンバンドT-SQUAREが、新生T-SQUAREとしての第2弾となるオリジナルアルバム『VOYAGE』を2026年6月3日(水)に発売します。

1978年のデビューから数えて48年目、通算52枚目のオリジナルアルバムです。

音楽配信サイトmoraでは、5月8日(金)より全曲独占先行配信が始まる予定です。

T-SQUARE「VOYAGE」





タイトル：VOYAGEアーティスト：T-SQUARE発売日：2026年6月3日(水)品番（CD）：OLCH10035-36 価格：4,400円(税込)形態（CD）：CD/SuperAudioCD Hybrid盤＆特典Blu-ray Disc付品番（LP）：OLAH-07 価格：5,500円(税込)形態（LP）：アナログ30cmLP盤（完全生産限定盤/180g重量盤）mora独占先行配信：2026年5月8日(金)より全曲先行配信開始（予定）全世界同時配信：2026年6月3日(水)開始

1978年のデビューメンバーである伊東たけし、作曲・プロデュースとドラムを担う坂東慧、昨年正式加入したベースの田中晋吾、そして名古屋大学大学院でコンピューターを専攻する長谷川雄一（キーボード）と同志社大学理工学部機械システム工学科に在籍する亀山修哉（ギター）による5人編成が、新生T-SQUAREの第2弾アルバムを世に届けます。

白スーツや黄緑・青・緑と、各自が個性的な衣装をまとって白背景のスタジオで揃えた笑顔に、バンドとしての一体感が表れています。

CD/SuperAudioCD Hybrid盤には全9曲を収録したDISC 1に加え、特典Blu-ray Discが付属します。

ホールツアーやフェスティバル出演、オーケストラとの共演を重ねながら磨かれた演奏力と、メンバーそれぞれの感性が生み出す即興表現が、52枚目という節目のアルバムで結実しています。

DISC 1 全9曲の収録ラインナップ





白背景に多色の帯状ラインが放射状に交差するグラフィックデザインのジャケットをまとった本作のDISC 1には、全9曲が収録されています。

「T-Sレンジャー」「First Flew 〜僕が初めて空を飛んだ日〜」「At the End of the Day」「Lucent」「Azzurro」「光芒の標 Koubou no Shirube」「SUNRISE to SUNRISE」「Homeward Voyage」の8曲に、「prologue 〜MOON OVER THE CASTLE〜 epilogue」を加えたラインナップです。

「MOON OVER THE CASTLE」新アレンジで収録

長年にわたってファンから収録を望む声が多かった「MOON OVER THE CASTLE」が、本作に初めて収められます。

もともとはANDY’Sというユニットで安藤正容が発表した楽曲で、その後プレステ『GRAN TURISMO』のテーマ音楽として大ヒットし、旧T-SQUAREもカバーしています。

今回は坂東慧がプロローグとエピローグを書き加え、編曲も担当した「prologue 〜MOON OVER THE CASTLE〜 epilogue」として、DISC 1の9曲目に収録されています。

特典Blu-ray Disc『新生T-SQUARE ドキュメント & ライブ』

CD/SuperAudioCD Hybrid盤に付属する特典Blu-ray Discには、超レアなアーティスト写真撮影シーンと、2025年11月に行われた長崎ライブの映像が収録されています。

バンドの制作・撮影の現場と臨場感あふれるステージを映像で楽しめる内容です。

アナログ盤は30cmLP・180g重量盤の完全生産限定盤として同日に発売されており、CDとは異なるフォーマットで音楽を楽しみたいリスナーにも対応しています。

1978年のデビューから48年にわたるキャリアを誇るT-SQUAREが、学業と音楽の両立を選択した大学院生・大学生メンバーとともに作り上げた『VOYAGE』は、CD/SuperAudioCD Hybrid盤（4,400円税込）とアナログ30cmLP盤（5,500円税込）の2形態で6月3日(水)より入手できます。

発売に先立ち、5月8日(金)からmoraにて全曲独占先行配信が行われる予定です。

T-SQUARE「VOYAGE」の紹介でした。

よくある質問

Q. アルバム『VOYAGE』を発売前に配信で聴く方法はありますか。

A. 音楽配信サイトmoraにて2026年5月8日(金)より全曲独占先行配信が始まる予定です。

全世界同時配信は発売日の2026年6月3日(水)に開始されます。

Q. 「MOON OVER THE CASTLE」と『GRAN TURISMO』の関係は何ですか。

A. 「MOON OVER THE CASTLE」はANDY’Sというユニットで安藤正容が発表した楽曲で、プレステ『GRAN TURISMO』のテーマ音楽として大ヒットした作品です。

本作では坂東慧がプロローグとエピローグを加筆・編曲した「prologue 〜MOON OVER THE CASTLE〜 epilogue」として収録されています。

Q. CD盤とアナログ盤の違いは何ですか。

A. CD盤（品番：OLCH10035-36、4,400円税込）はCD/SuperAudioCD Hybrid盤で特典Blu-ray Discが付属し、アナログ盤（品番：OLAH-07、5,500円税込）は30cmLP・180g重量盤の完全生産限定盤です。

両形態とも2026年6月3日(水)に同時発売されます。

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