韓国バレーボール界の“次世代グラマラス美女”、脚線美に目が行く大胆ホットパンツ衣装「半端ない…」

韓国の美人バレーボール選手、イ・ジンの近況が話題だ。

【写真】「韓国バレー界のグラマラス美女」イ・ジンの美貌

イ・ジンは最近、自身のインスタグラムを更新。「ポケを愛する私がPoke all dayのモデルになりました♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、清潔感あふれるスタジオでCM撮影に臨むイ・ジンが写っている。白と緑を組み合わせたバレーボールのユニホーム風衣装で、現役アスリートらしい健康的なスタイルとスラリとした脚線美を惜しげもなく披露している。

モデルさながらの洗練された美貌とプロポーションで多くのファンを魅了したイ・ジン。彼女の投稿には「半端ないモデルだ」「綺麗すぎる…」「お似合いです！」「バレーボール界のアイドルだ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ジンInstagram）

イ・ジンは2001年2月生まれ、25歳のバレーボール選手。過去に韓国プロバレーVリーグ女子部で活動した経歴を持ち、モンゴルリーグでのプレーを経て、現在は韓国の実業団で選手生活を続けている。韓国で昨年放送されたバレーバラエティ番組『新人監督キム・ヨンギョン』出演をきっかけに注目度が爆発し、実力と美貌を兼ね備えた選手として人気を集めている。