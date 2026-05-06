「Snow Man」の渡辺翔太（33）が5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、旅先でのエピソードを明かした。

この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態になりがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。

渡辺は「仕事でミラノに行った時に…。海外って、ホテルマンの方が無言でずっとついてきたりしません？無言で何をしてくれるわけでもないんですけど。荷物を持ってくれるわけでもなく。ただひたすら、ニコニコしながら」と話し始めた。

MCの明石家さんまは「ついてこないぞ？」と首をかしげ「それ、チップ欲しいからとちゃうか？」と言うと、「それがわからないから怖くなって、部屋に入ってくつろいでいたら、さっきとは違うホテルマンと、電動ドリルを持った工事業者みたいな人が入ってきて、急にエアコンの工事が始まったんです」と、さらなる展開が。

渡辺は「僕も何か言いたいんだけど、知っている英語の単語を並べても通じないんですよ。それで仕方なく1時間〜2時間見ていて。何もできないんです。終わって、“バイ”って言って出て行ったんですよ。それで、心の中で絶対“ソーリーだろ”って思った。海外に行かれる方って、こういうの当たり前にあるのかなって思って」と言うと、さんまから「ないわ！そんなもん！」と突っ込みが入った。

さらに「怖くなかった？」と聞かれ「怖かったです。ガウン着て硬直して…」と言うと、今度は「ガウン着て？」「それもおかしい！なんでガウン着てるの!?」と猛突っ込みが入った。「休憩で…一人の時間なんでバスローブ…」と説明するが、「今のところ、登場人物、全員おかしい」と言われ苦笑していた。