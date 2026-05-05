「なにわのアナウンサーが日テレに」…明石家さんま「とうとうここまで来たか」 MBS退社の大吉洋平が全国ネット登場
フリーアナウンサーの大吉洋平が、5日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演した。
【写真】“社員として最後の日”後輩アナらと集合ショットを公開したMBS大吉洋平アナ
大吉アナは、昨年8月いっぱいで大阪・MBSを退社し、フリーに転向。全国ネットで明石家さんまとの対面となり「よろしくお願いいたします！」と力強くあいさつした。
さんまは「とうとうここまで来たか」と迎え、大吉アナは「なにわのアナウンサーが日テレに入ってしまいました」と感慨深げ。「去年8月にですね、もともといました毎日放送をやめまして、フリーランスになって、今死に物狂いで頑張っております」と語った。
■出演
飯尾和樹（ずん）
大沢あかね
大吉洋平
風間俊介
小林陵侑
しずちゃん（南海キャンディーズ）
平祐奈
伊達花彩（いぎなり東北産）
西川貴教
細川たかし
本仮屋ユイカ
渡辺翔太（Snow Man）
【写真】“社員として最後の日”後輩アナらと集合ショットを公開したMBS大吉洋平アナ
大吉アナは、昨年8月いっぱいで大阪・MBSを退社し、フリーに転向。全国ネットで明石家さんまとの対面となり「よろしくお願いいたします！」と力強くあいさつした。
さんまは「とうとうここまで来たか」と迎え、大吉アナは「なにわのアナウンサーが日テレに入ってしまいました」と感慨深げ。「去年8月にですね、もともといました毎日放送をやめまして、フリーランスになって、今死に物狂いで頑張っております」と語った。
■出演
飯尾和樹（ずん）
大沢あかね
大吉洋平
風間俊介
小林陵侑
しずちゃん（南海キャンディーズ）
平祐奈
伊達花彩（いぎなり東北産）
西川貴教
細川たかし
本仮屋ユイカ
渡辺翔太（Snow Man）