◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）

過去１０年で３連単１５０万円馬券が２度、馬連万馬券が４度、１番人気は９連敗中。ＮＨＫマイルＣは荒れるＧ１。単勝１０倍以上が４勝、２着４度、３着に至っては８度。絡む人気薄を探すレースではあるが、週末の枠順決定には気を払う必要がある。９年連続で２けた馬番が勝利。２ケタ馬番が【９・５・５・７０】に対してひとけた馬番は【１５５７９】で、２、３着は互角だが、外枠有利は頭に入れておきたい。

単勝１０倍以上で馬券対象になった１６頭のうち、前走は２〜５着が１３頭。ただ、過去１０年の勝ち馬をみると、新馬、２戦目連勝が現在５年連続を含む７頭、残りの３頭も新馬勝ちの後、２戦目も馬券圏内を確保している。また、１０頭中８頭が東京での出走経験があった。

今年の登録馬で新馬、２戦目連勝は５頭のみ、２戦目を馬券圏内に広げても、カヴァレリッツォが加わるだけ。ただ、皐月賞からの転戦組はひとケタ着順なら【２・２・０・０】だが、２けた着順ならオール着外。前年の朝日杯ＦＳ１〜３着馬【３・０・２・１１】のデータはあるが、前走の着順から実績上位の２頭でも強く推せない。また中９週以上は【０・０・０・１４】でエコロアルバの鉄砲駆けも厳しい。前走６着以下【０・３・２・５７】では抽選組のハッピーエンジェルも消える。

Ｖ候補は２頭に絞れる。《１》《１》〈２〉着のロデオドライブも捨てがたいが、デビュー２連勝で臨むアスクイキゴミを頭に期待する。キャリア２戦でのＮＨＫマイルＣ挑戦は【０・０・０・５】だが、重賞を勝って臨むのは２４年のゴンバデカーブース以来だが、同馬は長欠明けで厳しかったか。東京での新馬勝ちのあと、チャーチルダウンズＣを快勝して臨むＧ１は新たに戸崎を鞍上に迎える。藤原英昭厩舎の馬に戸崎が関東圏のＧ１に臨んだ場合の成績は【４・２・０・４】。無敗Ｖを決めるか。