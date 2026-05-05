この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「移動手段」ではない赤ちゃんのハイハイ事情。飛ばして育つと将来の「集中力」に影響が出る？専門家が語るリスク

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が「【ハイハイ】早く歩く子どもは「脳の発達」で遅れる？」を公開した。動画では、お口と姿勢の専門家であるまい先生が、赤ちゃんの「ハイハイ」がいかに重要かについて解説している。



まい先生はハイハイを単なる「移動手段」ではなく、子どもの「発達の土台」であると指摘する。ハイハイの期間を飛ばして早く歩き始めてしまうと、将来的に集中力が落ちたり、目と手の連動がうまくいかなくなったりするなど、悪影響が出る可能性があるという。動画内では自身の息子のエピソードを交え、抱っこ紐や歩行器を多用した結果、ハイハイの形が崩れ、小学生になってから字が安定しないなどの学習面への影響が見られたと語った。



なぜハイハイが脳にまで影響するのか。それは、ハイハイが右手と左足、左手と右足を交互に動かす連動運動であり、「右脳と左脳をつなぐ神経の発達を促している」からだという。この神経のつながりが発達することで、目で見た情報を処理し、手を動かして書くといったスムーズな動作が可能になる。ハイハイ不足に陥ると、左右の協調運動が弱くなり、姿勢が安定せず「座っていられない」「黒板を見て書くのが苦手になる」といった問題が起こりやすくなると解説した。



さらに、ハイハイやずり這い、高ばいといった動作は「脳の発達プログラム」であり、これを飛ばしてしまうと、身体的なコントロールに影響が出て、後々おねしょが止まらなくなることがあると説明。実際に、ハイハイの時期を飛ばしてしまった小学5年生の女児が、1年間の再学習プログラムを経て腹圧のかけ方を覚え、おねしょを克服した事例も紹介された。



もしハイハイの時期を飛ばしてしまったとしても、後から「再学習」させることが可能であるとまい先生は力説する。公園のトンネルくぐりやジャングルジム、土手を這って登る動作など、日常の遊びの中でハイハイや高ばいと同じ動きを取り入れることができるという。「不安だ、じゃなくて、その動きってどんな動きなんだろう」と調べ、遊びを通じて発達を促すことが重要であると結論付けた。