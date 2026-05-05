「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ。5月4日、ついに幕を開けた頂上決戦の舞台で、第1試合からKONAMI麻雀格闘倶楽部のエース・佐々木寿人（連盟）が、その名の通り「魔王」と呼ぶにふさわしい圧倒的な破壊力を見せつけた。

【映像】魔王の一発！真っ赤に染まった混一色ツモ

場面は東4局。1万9500点持ちの3着目だった佐々木は、第1ツモで七万を引き寄せた瞬間、手牌に7枚あったマンズの染め手を決断。ドラの四万を抱えつつ、3巡目には役牌の中を対子にするなど着々と手牌を育てた。

しかし、先に牙を剥いたのはトップ目を走るEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）だった。5巡目、ピンフ・赤・ドラが確定した大物手の6・9索待ちで先制リーチ。山に7枚も残る大チャンスを前に、亜樹が一気に突き放すかと思われた。だが、ここからの佐々木の引きが異次元だった。6巡目に九万、7巡目に八万を引き込み、手牌をマンズと字牌のみに染め上げると、8巡目にカン五万を引いてテンパイ。混一色・一盃口・ドラが確定した二万・中のシャンポン待ちで、亜樹のリーチに真っ向から立ち向かった。

運命の次巡、佐々木が引き寄せたのは二万。リーチ・一発・ツモ・混一色・一盃口・ドラ。真っ赤に染まった手牌を倒し、8翻の倍満・1万6000点を計上。実況の日吉辰哉（連盟）は「魔王！ 魔王すぎるツモ！」と絶叫し、その規格外の強さを讃えた。

あまりの劇的な展開に、ファンからは「ウソだろマジで」「魔王がすぎるｗ」「これはすごい」「さすがすぎるやろ」と驚愕と興奮のコメントが殺到。絶体絶命のリーチを跳ね返し、一撃で戦況をひっくり返した佐々木寿人。ファイナルの初戦から「魔王降臨」を印象づける圧巻のツモアガリとなった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

