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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が、「【2026年4月最新】Claude Codeの新機能まとめ｜デスクトップアプリ刷新・定期タスク自動化・新コマンドまで全部解説！」と題した動画を公開した。Anthropicが開発するAIエージェント「Claude Code」における2026年4月のアップデート情報を中心に、デスクトップアプリのリニューアルや新規追加されたコマンドなどの詳細をまとめた内容である。



動画は、大きく分けて「Claude Codeアプリの新機能」と「Claude Code CLIの新機能」の2章構成で解説されている。



第一章のアプリ新機能では、Claude Codeのデスクトップアプリの大幅なリニューアルが紹介された。WindowsおよびmacOS版の両方でUIが刷新され、複数プロジェクトの並行作業や、進行中の会話から枝分かれして質問できる「サイドチャット」機能が実装された。加えて、HTMLファイルやPDFをアプリ内で直接開けるプレビュー機能も統合されている。また、定期的なタスクを自動で実行する「Routines（ルーチン機能）」が追加され、スケジュール指定による自動実行や、GitHubプラットフォームとの連携が可能となった。さらに、ブラウザ上でWebサイトやアプリの設計・計画を確認・編集しながら実装を進められる「ultraplanモード」の登場により、開発の大幅な効率化が図られている。



第二章のCLI新機能では、コマンド実行時の権限確認をユーザーに代わってAIが自動判断する「auto mode」が取り上げられた。最新AIモデル「Claude Opus 4.7」の公開に伴い、個人向けのMaxプランユーザーでも利用可能になった機能である。その他の追加機能として、タスク完了時にスマートフォンのアプリへ通知を送るプッシュ通知機能や、バックグラウンドでログ監視とエラー検知を行うモニターツール、画面のちらつきを抑えるNO_FLICKERモードなどが実装された。また、新規スラッシュコマンドとして、強力なコードレビューを行う「/ultrareview」、定期的実行を行う「/loop」、トークンの消費状況を可視化する「/usage」など、計6つのコマンドが追加され、実用性が飛躍的に向上している。



Claude Codeは実用的な機能が次々と追加されており、開発環境の自動化と効率化が急速に進んでいる。動画の概要欄には紹介された記事やツールのリンクが掲載されており、自身の環境で各機能を試してみることが推奨されている。