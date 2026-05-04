奔放刑事・真奈美（森カンナ）、マイラブ連続殺人事件が予想外の新展開 『多すぎる恋と殺人』5話あらすじ
俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の第5話が、きょう4日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】危険な香りが漂う…前田公輝
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
警視庁捜査一課刑事・真奈美の50人の恋人＝マイラブたちが次々に殺害される連続殺人事件がぼっ発中。真奈美は残されたマイラブたちを守るためにみんなをペンションに集めたが、姿を見せない連続殺人の指示役・アイチャンにペンションを支配され、マイラブ同士のデスゲームが始まってしまった。
1人また1人と襲われていくマイラブたち。実行犯は、一体誰なのか。疑心暗鬼になるマイラブたちに、アイチャンからさらなる要求が寄せられる。「次は１時間以内に誰かを殺してください。１時間後に誰も殺していなければ、全員殺します」という。
不安と恐怖の中、マイラブの1人で舞台俳優の鰐淵猛が「アイチャンって、真奈美さんなんじゃない？誰か本命ができて、俺らのこと邪魔になったとか？」と真奈美に疑惑の目を向ける。真奈美は否定するものの、疑いを強める鰐淵に果物ナイフで脅され、後輩刑事・壮馬と一緒にペンションを追い出されてしまう。さらに、真奈美を連続殺人の容疑者とにらむ捜査一課管理官・高峰綾乃（桜井玲香）の追っ手が迫る。
警察からもマイラブからも信じてもらえず、絶体絶命の真奈美。そんな中、ついにアイチャンが姿を現す。連続殺人事件は予想外の新展開を迎える。
【場面写真】危険な香りが漂う…前田公輝
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
1人また1人と襲われていくマイラブたち。実行犯は、一体誰なのか。疑心暗鬼になるマイラブたちに、アイチャンからさらなる要求が寄せられる。「次は１時間以内に誰かを殺してください。１時間後に誰も殺していなければ、全員殺します」という。
不安と恐怖の中、マイラブの1人で舞台俳優の鰐淵猛が「アイチャンって、真奈美さんなんじゃない？誰か本命ができて、俺らのこと邪魔になったとか？」と真奈美に疑惑の目を向ける。真奈美は否定するものの、疑いを強める鰐淵に果物ナイフで脅され、後輩刑事・壮馬と一緒にペンションを追い出されてしまう。さらに、真奈美を連続殺人の容疑者とにらむ捜査一課管理官・高峰綾乃（桜井玲香）の追っ手が迫る。
警察からもマイラブからも信じてもらえず、絶体絶命の真奈美。そんな中、ついにアイチャンが姿を現す。連続殺人事件は予想外の新展開を迎える。