女優の堀田真由（28）が4日、自身のインスタグラムを更新し、NHKの人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」のオフショットを公開した。

この日午後9時半からの放送を前に「岸辺露伴は動かないシリーズ最新作【泉京香は黙らない】新人漫画家 西恩ミカを演じております 本日よる9時30〜NHK総合 みてね〜」と告知。金髪マッシュボブに変身した西恩ミカ役のショットを投稿し、「人生初の鼻ピ」と説明した。

堀田は、飯豊まりえ扮する主人公の漫画編集・泉京香が担当する新人漫画家の西恩ミカ役を演じている。

フォロワーからは「絶対リアタイします」とドラマを楽しみにする声が続々と届き、「一瞬誰かと思った」「誰？木村カエラっぽい」「金髪ボブ！鼻ピ！新鮮なビジュアルです！！」「鼻ピも似合っちゃう真由ちゃんさすがすぎる」「真由ちゃんとわからなかった どんな役でもこなせる真由ちゃんの演技力に期待大」「木村カエラちゃんかと思ったら真由ちゃん」「めちゃ可愛い！！気づかなかったです」などのコメントが寄せられた。