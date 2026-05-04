猫が『カーテン登り』をしたがる理由4つ

猫がカーテンをよじ登る行動は、成猫でも見られます。一見、いたずらのように見えますが、猫なりの理由がいくつかあります。ここでは、猫がカーテン登りをしたがる主な理由を4つ解説します。

1.高い場所を好むから

猫がカーテンを登る理由として、まず考えられるのは高い場所を好むから。猫は高い場所に登ることで安心感を得る動物。上から周囲を見渡すことで縄張りの安全を確認できるため、本能的に高所を求めます。室内でも棚の上や家具の上などに登りたがるのはこのためです。

高い場所が十分にない環境では、登れるものを探してカーテンに目をつけることがあります。カーテンは天井近くまで伸びており、登りやすいうえに窓から外の様子も見られるため、猫にとって魅力的な場所なのです。

2.爪とぎを兼ねている

カーテンは布製で柔らかく、猫の爪が引っかかりやすい素材です。そのため、登る行動と同時に爪とぎとして使っている可能性もあります。猫は爪の古い層をはがすために定期的に爪とぎを行いますが、好みの素材や場所には個体差があります。

床置きタイプの爪とぎしかない場合、縦方向に体を伸ばして爪とぎをしたい猫は満足できません。そのため、猫によってはカーテンやソファの側面など、縦に引っかけられる場所を選びやすくなります。しかも、カーテンは高さがあり、しっかり爪が引っかかるため、格好の爪とぎ場所になるのです。

3.ストレス発散

運動不足や退屈によるストレスも、カーテン登りの原因になります。室内で過ごす猫は活動量が不足しやすく、余ったエネルギーを発散するために家の中を走り回るなど激しい動きをとることがあります。カーテンに登る、ぶら下がる、飛びつくといった動きも、運動量が多く刺激があるため、ストレス解消として選ばれやすい行動です。猫にとっては、自分で遊びを作り出している状態ともいえます。

4.遊びの延長

上記とも少し重複しますが、カーテンを登ることは猫にとって遊びの延長です。野生における木登りに近い遊び方です。また、飼い主が反応することも猫にとっては楽しい反応。登ったときに驚いて声を出したり、近づいたりすると、猫は楽しいと感じます。その結果、注意を引くためにカーテン登りを繰り返すケースも見られます。

防ぐための対策方法や正しいやめさせ方

猫にカーテン登りをやめさせるには、まず登る理由を取り除くことが重要です。高い場所を求めている場合は、キャットタワーや棚などの上下運動ができる環境を整えます。窓の近くに設置すると、カーテンの代わりとして使われやすくなります。

爪とぎが原因の場合は、縦型の爪とぎを追加する方法が有効。壁に設置するタイプやポール型など、体を伸ばして使えるものを用意すると、カーテンへの関心を減らせます。すでにカーテンで爪とぎをしている場合は、近くに爪とぎを置くのも効果的です。

ストレスや運動不足が原因のときは、遊びの時間を増やすことが必要です。上下に動くおもちゃやジャンプを伴う遊びを取り入れると、エネルギーを発散できます。毎日決まった時間に遊ぶ習慣を作ると、問題行動の予防につながります。

また、登ろうとした瞬間に静かに別の行動へ誘導することも大切。とはいえ、大声で叱ると驚かせるだけで、根本的な解決にならない場合があります。おもちゃを動かして注意をそらすなど、自然に行動を切り替えさせる方法を意識しましょう。

最後にカーテン自体を工夫するのも有効。厚手の生地に変える、短くする、束ねておくなど、物理的に登りにくくすると習慣化を防げます。ブラインドやロールスクリーンへ変更するのもおすすめです。

まとめ

猫のカーテン登りは、行動だけを止めようとしても改善しにくいため、猫に合わせて環境を整えることが重要。登れる場所や遊べる環境を用意し、無理のない方法で行動を変えていくことが、カーテン登りを防ぐポイントと言えるでしょう。

今回の記事を参考に、猫のカーテン登りを上手に防いでみてください。