『JAPAN JAM 2026』Day3、中止発表「強風の影響により」 ILLIT、ME:I、M!LK、優里ら出演予定だった【報告全文】
野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（5月2〜5日、千葉市蘇我スポーツ公園）の4日公演（DAY3）が、強風の影響により中止されることが発表された。
【画像】『JAPAN JAM 2026』5月3日・4日の強風対策について（全文）
同イベント公式SNSでは「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表。「参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
同日の公演には、ILLIT、CUTIE STREET、Da-iCE、乃紫、Novelbright、My Hair is Bad、マルシィ、ME:I、M!LK、MON7A、ヤングスキニー、優里らが出演する予定だった。
なお、あす5日の公演については「現在協議中です。本日の午後できるだけ早い時間に再度お知らせをいたします」としている。
【報告全文】
5月4日（月・祝）開催中止のお知らせ
本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます。
参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます。
なお、5月5日（火・祝）の開催に関しましては現在協議中です。本日の午後できるだけ早い時間に再度お知らせをいたします。
＜5月4日（月・祝）1日券・セット券をご購入のお客様へ＞
チケットの払い戻しをいたします。詳細につきましては、5月下旬に「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトにて改めてご案内させていただきます。
「Jフェス」アプリ上の電子チケットは5月5日（火・祝）以降に非表示となりますが、払い戻しには影響ございません。ご購入履歴を元に対応させていただきます。
＜5月4日（月・祝）受け取りのオフィシャルグッズをプレオーダーにてご購入済みのお客様へ＞
今後の対応につきましては、後日改めて該当のお客様にお知らせいたします。
2026年5月4日
【画像】『JAPAN JAM 2026』5月3日・4日の強風対策について（全文）
同イベント公式SNSでは「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表。「参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
なお、あす5日の公演については「現在協議中です。本日の午後できるだけ早い時間に再度お知らせをいたします」としている。
【報告全文】
5月4日（月・祝）開催中止のお知らせ
本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます。
参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます。
なお、5月5日（火・祝）の開催に関しましては現在協議中です。本日の午後できるだけ早い時間に再度お知らせをいたします。
＜5月4日（月・祝）1日券・セット券をご購入のお客様へ＞
チケットの払い戻しをいたします。詳細につきましては、5月下旬に「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトにて改めてご案内させていただきます。
「Jフェス」アプリ上の電子チケットは5月5日（火・祝）以降に非表示となりますが、払い戻しには影響ございません。ご購入履歴を元に対応させていただきます。
＜5月4日（月・祝）受け取りのオフィシャルグッズをプレオーダーにてご購入済みのお客様へ＞
今後の対応につきましては、後日改めて該当のお客様にお知らせいたします。
2026年5月4日