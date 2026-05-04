東京都内で生ビールが美味しい店まとめ　ブルワリーで“できたて”を、立ち飲みで気軽に

GWも終わりに差し掛かり、次第に夏が近づいてきました。だんだんと暑くなっていくこの時期に“生ビール”を飲みたくなるという人も少なくないでしょう。この記事では、東京都内の生ビールが美味しいお店を紹介している記事を集めました！ ブルワリー併設でできたてが飲めたり、近くの銭湯に入った後すぐに立ち寄れたり、生ビールを楽しめるお店が盛りだくさんです。

できたてビールが飲める店

都内で続々と増えているブルワリー。東京都には全国でも最多の95軒（2023年時点）が集結しています。選択肢が増えているブルワリーですが、その中でもタップルーム（醸造所でつくられたビールを提供する場所）を併設しているところをご紹介。ビール好きにはたまらない“できたて”が飲めちゃいます！

原点の地で伝統と革新の味を楽しむ『YEBISU BREWERY TOKYO』＠恵比寿

YEBISU∞BLACK（ヱビスインフィニティブラック）1200円、YEBISU∞（ヱビスインフィニティ）1200円

『YEBISU BREWERY TOKYO』（左）YEBISU∞BLACK（ヱビスインフィニティブラック） 1200円 （右）YEBISU∞（ヱビスインフィニティ） 1200円 過去に思いを馳せ現代風に蘇らせた。ブラックは香り高い味をコーヒーのように味わってほしいと銅のマグで提供

・ヱビスビール原点の地で、36年ぶりに醸造が再開！

・すぐそこで仕込むフレッシュな味が昼から飲める

・ミュージアム、ブルワリー、タップルームが揃う大人のテーマパーク

日々新しい味に出合える美味の発信基地『CYCAD BREWING（サイカドブルーイング）』＠要町

BBQセットA（ブリスケット、スペアリブ、ソーセージ）5200円、リギダPint1300円

『CYCAD BREWING（サイカドブルーイング）』（左）BBQセットA（ブリスケット、スペアリブ、ソーセージ） 5200円 （右）リギダPint 1300円 ※ビールのメニューは随時変わる 表面がこんがり焼けたブリスケットとスペアリブはメイラード反応による褐色でカリッと香ばしく旨みが濃厚。牛肉のソーセージも自家製。取材時のリギダはシングルホップのIPA

・自家製醸造ビールとテキサス式のBBQ料理を楽しめる

・「スムース＆クリーン」をテーマにしたなめらかな飲み口のビール

・ホップの香りと苦味が効いたIPAを常時9種ほど用意

ビールが旨い！立ち飲み店

立ち飲みはひとりでもふらりと立ち寄りやすく、その気軽さが魅力。店員さんや他のお客さんとのコミュニケーションも醍醐味です。立ち飲み店の中でも生ビールが旨いお店を集めました！ ご飯も美味しくて思わず長居しちゃうお店ばかりです。

銀座で気楽に楽しむピルスナー好きのためのとっておきビール『ピルゼンアレイ』＠銀座

スーパードライマツオ注ぎ900円、スーパードライサトウ注ぎ900円

『ピルゼンアレイ』（左） スーパードライ マツオ注ぎ 900円（右）スーパードライ サトウ注ぎ 900円 注ぎ方は3種で、オーナーの名前を冠したもの、ビールの名店にあやかったものなど

・10人ほどでいっぱいになる小さなお店

・アサヒスーパードライの注ぎ分けが有名、3つの注ぎ方の違いを体感！

・チェコ仕込みの美味しいピルスナー（淡色ラガービール）が味わえる

路地に隠れた立ち飲みで中華と極上生ビールのゴキゲンな夜『スタンドクラシック新橋店』＠新橋

サッポロ生ビール黒ラベル580円、エビス黒ビール690円

『スタンドクラシック新橋店』（左）サッポロ生ビール 黒ラベル 580円 （右）エビス黒ビール 690円 3種類ある生ビールはそれぞれビールに合ったグラスで提供される

・アツアツの餃子とキンキンの生ビールの組み合わせを堪能

・凍らせたジョッキに注がれたビールは時間が経っても美味しく飲める

・本格中華メニューが人気の気取らない立ち飲み店

湯上がりに生ビールを楽しめるお店

生ビールは湯上がりに飲むのが格別旨い！ 魅力的な銭湯に入ったあとに、美味しい生ビールを堪能できるお店をご紹介。GWということで、昼からたっぷり楽しむのもよし！ 最高のコンビネーションを満喫してみては。

「湯上り」に即ビール！番台にタップの幸せ『コガネキッチン』＠錦糸町

SHOWER700円、FOREST700円

『コガネキッチン』（左）SHOWER 700円 ほどよい苦味とコクが後を引く （右）FOREST 700円 サウナ後、湯上りにぴったり

・自家製ビールを提供する新しい形の銭湯

・湯上がりに合うように醸造されたビールが定番4種揃う

・2階の『コガネキッチン』ではカレーなどフードも充実

和食に寄り添う「和」のクラフトビール『RE．beer（リ・ビア）』＠池上

目光の天ぷら500円、ビール屋特製肉豆腐980円、黒湯700円（265ml）

『RE．beer（リ・ビア）』（手前）目光の天ぷら 500円 （奥）ビール屋特製肉豆腐 980円 （ドリンク）黒湯 700円（265ml） メヒカリの天ぷらをかじり、「黒湯」をぐびり。ほのなか苦味と黒ビールのコクがよく合う

・クラフトビールと和食の組み合わせを楽しめる

・全国の特産品を取り入れたビールを醸造

・お店がある大田区には黒湯の天然温泉が多数、コラボビール「黒湯」も

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】美味しい生ビールが飲める都内のお店 できたて・立ち飲み・湯上がり（6枚）